Cómo renovar las tablas de madera para picar y dejarlas como nuevas: el truco de un ingeniero químico

Continuar con la lija de grano 150 para refinar la superficie.

Por último, utilizar la lija de grano 220 para dar un acabado suave.

2. Limpiar y dejar secar

Limpiar todo el polvo de la madera utilizando un paño ligeramente húmedo.

Dejar secar por completo la tabla antes de continuar con el siguiente paso.

3. Aplicar el aceite y dar el acabado

Aplicar generosamente aceite mineral grado alimenticio y distribuirlo de manera uniforme por toda la tabla.

Dejar que la madera absorba el producto durante varias horas y retirar cualquier exceso de aceite con una toalla de papel.

Cada cuánto realizar el mantenimiento

El aceite mineral, según Fernández, debe aplicarse cada vez que la madera se note reseca y absorba el agua con rapidez.

El lijado completo debe realizarse únicamente cuando sea necesario.