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Cómo renovar las tablas de madera para picar y dejarlas como nuevas: el truco de un ingeniero químico

Las tablas de madera para picar pueden resecarse y presentar surcos donde pueden acumularse bacterias con el uso. Un ingeniero químico compartió un método sencillo para renovarlas y mantenerlas en buen estado.

Si no se mantienen

Si no se mantienen, las tablas de madera para picar pueden presentar surcos donde se acumulan bacterias.

Las tablas de madera para picar requieren un mantenimiento regular para facilitar su limpieza y conservarlas en buen estado. Con el paso del tiempo, suelen formarse surcos que pueden facilitar la acumulación de bacterias. A su vez, la falta de acondicionamiento puede hacer que la superficie se reseque y se raje.

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Para evitar estos inconvenientes, el ingeniero químico Diego Fernández, en su canal de YouTube Renovando con ideas, compartió un método para renovarlas y dejarlas como nuevas.

Qué materiales se necesitan para renovar las tablas de madera

  • Lijas de madera: de grano 80, 150 y 220.
  • Taco de lijado: un bloque para lograr un lijado parejo y plano.
  • Paño ligeramente húmedo: para limpiar el polvo resultante.
  • Aceite mineral grado alimenticio: para la hidratación de la madera.
  • Toalla de papel: para remover los excesos de aceite.

Cómo renovar una tabla de madera para picar

1. Lijar por fases

Comenzar con la lija de grano 80, utilizando el taco de apoyo para lijar de forma plana.

Continuar con la lija de grano 150 para refinar la superficie.

Por último, utilizar la lija de grano 220 para dar un acabado suave.

2. Limpiar y dejar secar

Limpiar todo el polvo de la madera utilizando un paño ligeramente húmedo.

Dejar secar por completo la tabla antes de continuar con el siguiente paso.

3. Aplicar el aceite y dar el acabado

Aplicar generosamente aceite mineral grado alimenticio y distribuirlo de manera uniforme por toda la tabla.

Dejar que la madera absorba el producto durante varias horas y retirar cualquier exceso de aceite con una toalla de papel.

Cada cuánto realizar el mantenimiento

El aceite mineral, según Fernández, debe aplicarse cada vez que la madera se note reseca y absorba el agua con rapidez.

El lijado completo debe realizarse únicamente cuando sea necesario.

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