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Mayores de 75 años tendrán una exención de tasas en Esteban Echeverría: los detalles

El beneficio comenzará a regir el 1° de enero de 2027 y alcanzará a personas de 75 años o más que perciban hasta dos haberes jubilatorios mínimos y sean titulares de un único inmueble destinado a vivienda propia y permanente. La medida también contempla la condonación de determinadas deudas municipales.

Mayores de 75 años en Esteban Echeverría tendrán exención de tasas municipales desde 2027. (Foto: archivo)

Mayores de 75 años en Esteban Echeverría tendrán exención de tasas municipales desde 2027. (Foto: archivo)

El Municipio de Esteban Echeverría aplicará desde el 1° de enero de 2027 una exención impositiva total para personas de 75 años o más que cumplan con determinados requisitos de ingresos y vivienda. La medida alcanzará a jubilados que perciban hasta dos haberes mínimos y sean titulares de un único inmueble destinado exclusivamente a vivienda propia y permanente.

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Javier Milei y Federico Sturzenegger firmaron junto a Manuel Adorni y Luis Caputo el decreto que reglamenta la ley (Foto: archivo).

La iniciativa fue anunciada por el intendente Fernando Gray ante el Honorable Concejo Deliberante de Esteban Echeverría, donde destacó el impacto de la situación económica sobre los adultos mayores.

El requisito de ingresos para acceder al beneficio

La exención estará disponible para personas mayores de 75 años cuyos ingresos mensuales totales no superen el equivalente a dos haberes jubilatorios mínimos.

Además del límite de ingresos, deberán ser propietarios, usufructuarios o poseedores a título de dueño de un solo inmueble. La propiedad tendrá que utilizarse exclusivamente como vivienda propia y de ocupación permanente.

Para solicitar la exención, los contribuyentes deberán presentar una declaración jurada junto con la documentación respaldatoria que determine la reglamentación.

Qué obligaciones quedarán exentas

La medida alcanzará distintos tributos y tasas municipales. Entre ellos estarán la Tasa por Servicios Generales, la Contribución Especial Para Obras Públicas y la Contribución Especial Por Servicios Complementarios de Salud y Seguridad.

También estarán incluidos los Derechos de Oficina, las Patentes de Rodados, el Carnet de Conducir, los Derechos de Cementerio, la Tasa por Servicios Asistenciales y los Derechos por Servicios de Tránsito y Transporte.

El beneficio también contempla deudas anteriores

La iniciativa no se limitará a las obligaciones que se generen a partir de 2027. También contempla la condonación de determinadas deudas municipales que tengan los contribuyentes alcanzados.

En particular, se incluirán los montos pendientes correspondientes al Tributo Municipal por la Propiedad, las Patentes de Rodados y los Derechos de Cementerio que no hayan sido abonados hasta el momento en que entre en vigencia la exención.

La condonación comprenderá además los intereses, recargos, multas y gastos asociados a esas obligaciones.

Cuánto representa el límite de ingresos

Para establecer el parámetro económico del beneficio, el material difundido toma como referencia el haber jubilatorio mínimo y los indicadores utilizados para medir el costo de vida.

En octubre de 2026, el haber mínimo será de $435.748,51. Por otra parte, la Canasta Básica Total llegó a $519.578 por adulto equivalente en agosto.

Este último indicador es utilizado por el INDEC como referencia para establecer la línea de pobreza.

En pocas palabras

  • Exención de tasas: Mayores de 75 años en Esteban Echeverría no pagarán tasas municipales desde 2027.
  • Requisitos: Deben percibir hasta dos haberes mínimos, ser titulares de un único inmueble y destinarlo a vivienda permanente.
  • Condonación de deudas: La medida también incluye el perdón de ciertas deudas municipales anteriores.
Resumen generado por Thinkindot AI
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