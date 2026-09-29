Mayores de 75 años tendrán una exención de tasas en Esteban Echeverría: los detalles

Para solicitar la exención, los contribuyentes deberán presentar una declaración jurada junto con la documentación respaldatoria que determine la reglamentación.

Qué obligaciones quedarán exentas

La medida alcanzará distintos tributos y tasas municipales. Entre ellos estarán la Tasa por Servicios Generales, la Contribución Especial Para Obras Públicas y la Contribución Especial Por Servicios Complementarios de Salud y Seguridad.

También estarán incluidos los Derechos de Oficina, las Patentes de Rodados, el Carnet de Conducir, los Derechos de Cementerio, la Tasa por Servicios Asistenciales y los Derechos por Servicios de Tránsito y Transporte.

El beneficio también contempla deudas anteriores

La iniciativa no se limitará a las obligaciones que se generen a partir de 2027. También contempla la condonación de determinadas deudas municipales que tengan los contribuyentes alcanzados.

En particular, se incluirán los montos pendientes correspondientes al Tributo Municipal por la Propiedad, las Patentes de Rodados y los Derechos de Cementerio que no hayan sido abonados hasta el momento en que entre en vigencia la exención.

La condonación comprenderá además los intereses, recargos, multas y gastos asociados a esas obligaciones.

Cuánto representa el límite de ingresos

Para establecer el parámetro económico del beneficio, el material difundido toma como referencia el haber jubilatorio mínimo y los indicadores utilizados para medir el costo de vida.

En octubre de 2026, el haber mínimo será de $435.748,51. Por otra parte, la Canasta Básica Total llegó a $519.578 por adulto equivalente en agosto.

Este último indicador es utilizado por el INDEC como referencia para establecer la línea de pobreza.