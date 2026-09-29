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La desesperada súplica de Danelik tras separarse de Brian Sarmiento: "Porfa, no..."

Tras su reciente separación de Brian Sarmiento, Danelik habló sobre el difícil momento que atraviesa. Además, hizo un pedido especial ante el interés que generó su situación sentimental.

29 sept 2026, 18:39
La desesperada súplica de Danelik tras separarse de Brian Sarmiento: Porfa, no...

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Quedaron varias dudas en el aire alrededor de la separación de Danelik y Brian Sarmiento. En un primer momento comenzaron a circular versiones que señalaban una presunta infidelidad por parte del exfutbolista, aunque ella rápidamente se encargó de desmentir esa posibilidad.

En las últimas horas, el interés por conocer qué ocurrió detrás de la ruptura también llegó a los medios vinculados al universo de Gran Hermano, donde Danelik tiene llegada y es una figura conocida. En ese contexto, comenzaron a buscar su palabra para conocer de primera mano cómo atraviesa este momento y si estaba dispuesta a contar qué sucedió con Sarmiento. Ella optó por hacer un descargo en su cuenta de X.

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"Holii, yo entiendo que mi relación fue pública y que hay gente a la que le gustaría que hable sobre eso, pero realmente no tengo ganas de hacer notas, ni mucho menos ir a programas porque no estoy bien y de ánimos ni les cuento. No quiero salir de casa. Pero todo es muy reciente y, obvio, me duele, pero mi forma de arreglarme es aislarme hasta que yo me sienta bien y me sienta digna de que me vean", reconoció en primera instancia que recibir constantemente propuestas para hablar sobre su separación también le genera una presión adicional.

"Pero más que nada, este comunicado va para la gente que trabaja de esto y sé que no lo hacen con ninguna intención más que comunicar, pero si no les respondo, porfi, no me insistan, porque más mal me siento al saber que estoy perdiendo oportunidades... Pero en otra oportunidad seguro hablamos de algo mejor que me esté pasando en mi vida. Gracias", dejó abierta la puerta para volver a dialogar con los medios más adelante, aunque bajo otras circunstancias y cuando tenga algo diferente para contar.

Qué dijo Danelik tras separarse de Brian Sarmiento

La historia de amor que nació durante Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) llegó a su fin. Danelik y Brian Sarmiento habían comenzado su relación dentro del reality y, en poco tiempo, decidieron llevar su vínculo un paso más allá y comenzar a convivir. Sin embargo, después de algunos meses juntos, la influencer confirmó la ruptura y salió a aclarar las versiones que habían surgido en torno al final de la pareja.

A través de sus redes sociales, Danelik se refirió públicamente a la separación y explicó que el vínculo terminó recientemente. Ante los rumores que apuntaban a una presunta infidelidad por parte del exfutbolista, la joven fue contundente y negó que ese haya sido el motivo de la ruptura. Hace una semana que no estamos juntos, pero esa supuesta infidelidad no es real, simplemente no hubo más conexión, afirmó en una historia de Instagram.

La influencer también explicó qué fue lo que llevó a que la noticia tomara fuerza en las redes. En particular, señaló que una de sus acciones hizo que los seguidores comenzaran a especular con una posible crisis entre ambos. “Se ‘destapó’ todo esto porque yo lo dejé de seguir. Pero sí, soy de las personas que para seguir su vida bloquea, borra cualquier rastro para estar bien”.

Una vez despejadas las versiones que habían circulado sobre una posible tercera persona, Danelik decidió no profundizar en los motivos de la separación. La joven manifestó que prefiere cerrar esta etapa y concentrarse en lo que viene, sin alimentar nuevas especulaciones sobre su vida sentimental. Yo estoy bien y voy para mejor, no quiero darle rosca al tema, no voy a hablar nada más que esto y no me pregunten porque yo voy para adelante, para atrás ni para tomar impulso como dice ADB”.

Pero Danelik no se quedó únicamente con sus declaraciones. Poco después de referirse públicamente a la ruptura, la influencer publicó un video en sus redes sociales donde aparece bailando al ritmo de Wanda Nara, la canción de La Joaqui. Con esa publicación, dejó en evidencia que eligió transitar el momento a su manera y acompañó las imágenes con una particular frase dirigida a quienes siguen de cerca su separación: “No me jodan con el duelo de la pareja, que cada uno es feliz a su manera”.

     

 

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