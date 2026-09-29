La desesperada súplica de Danelik tras separarse de Brian Sarmiento: "Porfa, no..."

Qué dijo Danelik tras separarse de Brian Sarmiento

La historia de amor que nació durante Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) llegó a su fin. Danelik y Brian Sarmiento habían comenzado su relación dentro del reality y, en poco tiempo, decidieron llevar su vínculo un paso más allá y comenzar a convivir. Sin embargo, después de algunos meses juntos, la influencer confirmó la ruptura y salió a aclarar las versiones que habían surgido en torno al final de la pareja.

A través de sus redes sociales, Danelik se refirió públicamente a la separación y explicó que el vínculo terminó recientemente. Ante los rumores que apuntaban a una presunta infidelidad por parte del exfutbolista, la joven fue contundente y negó que ese haya sido el motivo de la ruptura. “Hace una semana que no estamos juntos, pero esa supuesta infidelidad no es real, simplemente no hubo más conexión”, afirmó en una historia de Instagram.

La influencer también explicó qué fue lo que llevó a que la noticia tomara fuerza en las redes. En particular, señaló que una de sus acciones hizo que los seguidores comenzaran a especular con una posible crisis entre ambos. “Se ‘destapó’ todo esto porque yo lo dejé de seguir. Pero sí, soy de las personas que para seguir su vida bloquea, borra cualquier rastro para estar bien”.

Una vez despejadas las versiones que habían circulado sobre una posible tercera persona, Danelik decidió no profundizar en los motivos de la separación. La joven manifestó que prefiere cerrar esta etapa y concentrarse en lo que viene, sin alimentar nuevas especulaciones sobre su vida sentimental. “Yo estoy bien y voy para mejor, no quiero darle rosca al tema, no voy a hablar nada más que esto y no me pregunten porque yo voy para adelante, para atrás ni para tomar impulso como dice ADB”.

Pero Danelik no se quedó únicamente con sus declaraciones. Poco después de referirse públicamente a la ruptura, la influencer publicó un video en sus redes sociales donde aparece bailando al ritmo de Wanda Nara, la canción de La Joaqui. Con esa publicación, dejó en evidencia que eligió transitar el momento a su manera y acompañó las imágenes con una particular frase dirigida a quienes siguen de cerca su separación: “No me jodan con el duelo de la pareja, que cada uno es feliz a su manera”.