Historias Reales

Están separados y "se odian", pero se filmaron bailando juntos para el cumple de su hija

"Con mi ex: te odio, no te quiero ver más. Pero somos papás, nuestra hija lo es todo", dijo Coni y compartió el video que hizo con el ex, bailando una canción de Chayanne. El video ya tiene 10 millones de vistas y se llenó de comentarios elogiando la actitud de los padres.