Trends
Netflix
Duki
GRAN ESTRENO

Netflix sorprende con "Rockstar: DUKI desde el fin del mundo", la película documental más esperada

La película documental de Netflix "Rockstar: DUKI desde el fin del mundo" revela material inédito sobre la vida de uno de los artistas musicales más representativos de su generación.

Se estrena en octubre Rockstar: DUKI desde el fin del mundo

Se estrena en octubre "Rockstar: DUKI desde el fin del mundo", la película documental más esperada. (Foto: Gentileza Che Netflix)

La esperada película documental "Rockstar: DUKI desde el fin del mundo" llegará a Netflix el próximo 2 de octubre y promete mostrar el lado más íntimo y desconocido de uno de los exponentes más influyentes de la música urbana. Bajo la dirección de Alejandro Hartmann, la producción ofrece una mirada profunda al recorrido artístico y personal de Mauro Lombardo, conocido mundialmente como Duki.

Netflix anunció que el documental estará disponible de manera global y que será una de sus apuestas fuertes en octubre. La elección de Hartmann como director no es casual: ya estuvo detrás de proyectos de gran repercusión como Carmel: ¿Quién mató a María Marta? o El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas. En esta ocasión, pone su sello narrativo para retratar la transformación de Duki desde sus inicios en el freestyle hasta convertirse en un fenómeno cultural.

De qué trata "Rockstar: DUKI desde el fin del mundo"

Una mirada única al universo íntimo del artista argentino que transformó su historia personal en un fenómeno cultural de alcance global. En un momento bisagra de su carrera y su identidad artística, Mauro se encuentra en pleno cambio de piel y se enfrenta a sus demonios internos para llevar adelante la historia de DUKI y del movimiento que representa.

Foto: Gentileza Che Netflix

¿Quién es Mauro y quién es DUKI en definitiva? Con imágenes inéditas, este documental sigue el recorrido de un referente que personifica el espíritu de un fenómeno colectivo de la música urbana.

La película documental Rockstar: DUKI desde el fin del mundo, hecha en Argentina, se estrenará globalmente en Netflix el 2 de octubre. Dirigida por Alejandro Hartmann (Los hermanos Menendez, El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas, Carmel: ¿Quién mató a María Marta), repasa la carrera y la vida personal de DUKI, uno de los artistas musicales más representativos de su generación.

La producción recorre el camino de DUKI desde las batallas de freestyle en El Quinto Escalón, pasando por el desarrollo del trap en Argentina y su crecimiento internacional, hasta momentos clave de su vida personal y profesional. También muestra la formación de Modo Diablo y su papel dentro del movimiento urbano local. Incluye material inédito y acceso a momentos detrás de escena que permiten entender su recorrido y evolución como artista.

Ficha técnica de "Rockstar: DUKI desde el fin del mundo"

  • Dirección: Alejandro Hartmann
  • Producción General: SSJ: Sandra Quiroga y Guillermo Lombardo. DALE PLAY: Federico Lauria y Tito Leconte. PEGSA: Agustín Pichot y Juan Makintach
  • Producción ejecutiva: SSJ: Nahuel Lombardo. DALE PLAY: Mariano Kon, Julio Leiva, Maximiliano Díaz y Facundo Alama. PEGSA: Sergio Ferraro, Alejandro Greco y Alejandro Hartmann
  • Coordinación de producción: Ignacio Cornu y Rodrigo Ramos
  • Post Producción Sonido: Esteban Descalzo Thiery y Teodoro Gryner
  • Post Producción Color: Sebastián Gutman
  • Guion: Tatiana Mereñuk y Soledad Venier
  • Dirección de Arte: Catalina Oliva Verbes
  • Dirección de fotografía: Alejandra Martín (ADF)
  • Música: Yesan
  • Entrevistas: Alejandro Hartmann
  • Casa Productora: SSJ - DALE PLAY
Una apuesta de Netflix al talento argentino

El gigante del streaming ha reforzado su presencia en América Latina con producciones originales y documentales de artistas locales. Con este proyecto, apuesta por captar tanto al público regional como internacional, ya que Duki es hoy uno de los artistas más escuchados en plataformas digitales de habla hispana y ha logrado colaboraciones con figuras de talla mundial.

Cuándo se estrena "Rockstar: DUKI desde el fin del mundo"

Quienes sigan su trayectoria encontrarán una ventana privilegiada a la intimidad del músico. Quienes no estén familiarizados con su obra, podrán descubrir cómo un movimiento nacido en plazas porteñas terminó por conquistar el mundo.

El 2 de octubre será la fecha en que Netflix estrene este trabajo que promete generar conversación, emoción y, sobre todo, una nueva valoración de Duki como fenómeno cultural.

Tráiler de "Rockstar: DUKI" en Netflix

