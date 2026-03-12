A24.com

CASO RESUELTO

¡Se supo todo! Lucas reveló qué escondía el bolso que le mencionó a Luana en Gran Hermano

Lucas se despidió a Luana en Gran Hermano con la frase “Al final el bolso apareció, por suerte”, y el misterio encendió las redes.

12 mar 2026, 14:06
luana y lucas gh
luana y lucas gh

Todo comenzó con una frase que dejó a la audiencia intrigada: “Al final el bolso apareció, por suerte”. Con esas palabras, Lucas se despidió de Luana Fernández en el primer derecho a réplica dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. En redes sociales, la curiosidad explotó: ¿qué tenía ese bolso y por qué era tan importante mencionarlo en ese momento?

La respuesta llegó en La Jugada de Streams Telefe, donde Lucas decidió contar lo que había dentro. “Tenía plata en dólares, mi pasaporte italiano y otros documentos que es un dolor de hue... perderlos”, confesó, dejando claro que no se trataba de un simple accesorio olvidado. Y agregó sobre Luana: “Lo ocultó. No quiso que yo sepa que el bolso no estaba”.

El relato se volvió aún más jugoso cuando Lucas recordó el contexto: “Fue justo en el último recital de Bud Bunny, que fuimos juntos, yo la invité el mismo domingo. Y cuando volvimos a nuestra casa, porque vivíamos juntos hace seis años, yo miro para atrás, con el bolsito ahí atrás. Estaba tan cansado que dije: 'Lo dejo ahí'. Total, vivimos en un barrio que vos podés dejar el auto abierto y no pasa nada. Dije: 'Mañana me levanto y lo agarro'. A la mañana siguiente ella se va y yo me quedo laburando en casa. Cuando vuelve, digo: 'Voy a buscar el bolso que me olvidé'. Lo voy a sacar y no estaba”.

La intriga no terminó ahí. Daniela Celis lo apuró con una pregunta clave: “¿Y cuándo encontraste el bolso, encontraste todas las documentaciones y la plata?”. La respuesta de Lucas dejó más dudas que certezas: “Había algo que faltaba, prefiero no decir qué era”.

Así, el bolso se convirtió en protagonista inesperado del reality, con un halo de misterio que todavía da que hablar.

Cuál es el plan secreto de Gran Hermano 2026 detrás del cruce de Luana que impacta a Andrea del Boca

En DDM (América TV), Guido Zaffora sorprendió con una revelación que sacudió al público: el polémico derecho a réplica que protagonizó Luana Fernández frente a su exnovio Lucas no habría sido un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia diseñada por la producción de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

“Todo esto tiene un porqué. Es un plan secreto de la producción. Estamos cruzando la tercera semana del reality”, aseguró Zaffora, dejando en claro que cada movimiento dentro de la casa responde a un guion pensado para mantener la tensión y el interés de los televidentes.

El periodista explicó que la entrevista de Ricardo Biasotti en el programa de Mariana Fabbiani encendió las alarmas en Telefe. “El tema es que esta entrevista, de alguna manera, hizo alertar a la producción de Telefe porque Andrea firmó por un mes. Y estamos transitando la tercera semana, falta una semana, y después de este dato de la persona que ingresa al confesionario para hablar con Andrea del Boca para alertarla, asesorarla”, detalló.

Según Zaffora, la información que circula apunta a que el productor ejecutivo Martín Borrillo estaría detrás de estas maniobras. “Andrea está enterada de todo. Y lo que ayer pasó con este derecho a réplica tiene que ver con sacar Andrea del Boca del centro del reality”, agregó. Y concluyó con una frase que no dejó lugar a dudas: “El tema es que quieren correr Andrea del Boca del lugar de protagonista porque se está comiendo el reality”.

