¡Se supo todo! Lucas reveló qué escondía el bolso que le mencionó a Luana en Gran Hermano

Así, el bolso se convirtió en protagonista inesperado del reality, con un halo de misterio que todavía da que hablar.

Embed

Cuál es el plan secreto de Gran Hermano 2026 detrás del cruce de Luana que impacta a Andrea del Boca

En DDM (América TV), Guido Zaffora sorprendió con una revelación que sacudió al público: el polémico derecho a réplica que protagonizó Luana Fernández frente a su exnovio Lucas no habría sido un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia diseñada por la producción de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

“Todo esto tiene un porqué. Es un plan secreto de la producción. Estamos cruzando la tercera semana del reality”, aseguró Zaffora, dejando en claro que cada movimiento dentro de la casa responde a un guion pensado para mantener la tensión y el interés de los televidentes.

El periodista explicó que la entrevista de Ricardo Biasotti en el programa de Mariana Fabbiani encendió las alarmas en Telefe. “El tema es que esta entrevista, de alguna manera, hizo alertar a la producción de Telefe porque Andrea firmó por un mes. Y estamos transitando la tercera semana, falta una semana, y después de este dato de la persona que ingresa al confesionario para hablar con Andrea del Boca para alertarla, asesorarla”, detalló.

Según Zaffora, la información que circula apunta a que el productor ejecutivo Martín Borrillo estaría detrás de estas maniobras. “Andrea está enterada de todo. Y lo que ayer pasó con este derecho a réplica tiene que ver con sacar Andrea del Boca del centro del reality”, agregó. Y concluyó con una frase que no dejó lugar a dudas: “El tema es que quieren correr Andrea del Boca del lugar de protagonista porque se está comiendo el reality”.