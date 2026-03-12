La repudiable frase de Carmiña Masi de Gran Hermano que generó escándalo en su país: "Aplaudo que..."
Muchos años antes de ser expulsada de Gran Hermano por sus comentarios racistas contra Jenny Mavinga, la comunicadora ya había desatado un tremendo escándalo en Paraguay por una polémica declaración contra su propio país.
La expulsión de Carmiña Masi de Gran Hermano Generación Dorada volvió a colocar su nombre en el centro de la polémica, no solo en la Argentina sino también en su Paraguay natal. La mediática fue apartada del reality de Telefe tras los comentarios racistas que realizó contra su compañera Jenny Mavinga, nacida en el Congo, y el escándalo rápidamente repercutió en su país de origen. Allí, la controversia reavivó viejas discusiones en torno a declaraciones pasadas que ya habían generado un fuerte rechazo público.
Antes de ingresar a la casa más famosa del país, Carmiña Masi ya era conocida por protagonizar episodios polémicos en los medios paraguayos. De hecho, cuando se presentó ante el público en el reality argentino, ella misma recordó que su carrera comenzó envuelta en una controversia que tuvo gran impacto mediático. “Arranqué mi carrera con una polémica muy fuerte en Paraguay, lo que dije sobre el idioma guaraní”, comentó durante su presentación en el programa.
Así las cosas, el tema fue retomado este jueves en A la Barbarossa (Telefe), donde el panel analizó en profundidad el escándalo que derivó en su salida del juego. En medio del debate sobre los dichos de la participante dentro de la casa, el programa también decidió revisar su trayectoria en los medios y convocó a Marcos Díaz Villalba, periodista paraguayo, para aportar contexto sobre su pasado y explicar por qué su nombre suele estar asociado a situaciones controvertidas.
Durante el ciclo conducido por Georgina Barbarossa, recordaron cuál fue la polémica a la que la propia Carmiña Masi había hecho alusión cuando ingresó al reality argentino. Según explicaron, la referencia apuntaba a un episodio ocurrido en 2011, cuando la comunicadora generó un enorme revuelo en Paraguay por un comentario publicado en la red social Twitter.
En aquel mensaje, la conductora se expresó de forma crítica sobre el idioma guaraní, lengua oficial del país y un verrdadero símbolo central de su identidad cultural. En ese entonces escribió: “@sntcanal9 aplaudo que prohíban el guaraní. Excelente para combatir la ignorancia y todo lo malo de PY”.
La frase provocó una reacción inmediata. Usuarios de redes sociales, figuras públicas y distintos sectores de la sociedad paraguaya repudiaron el comentario, lo que desató una inusitada polémica. El rechazo fue tan contundente que la mediática no tuvo más remedio que salir a pedir disculpas públicas para intentar poner fin al conflicto.
Tras varios días de críticas, Carmiña Masi buscó bajar el tono de la controversia con un mensaje conciliador por la misma vía a través de la cual desató la furia de su país.“Pido disculpas a toda la gente que se sintió ofendida por mis dichos… aprendí una gran lección”, expresó entonces, en medio del clima de indignación que había generado su publicación.
Cuál fue la furiosa reacción de Analía Franchín tras el repudiable comentario discriminatorio de Carmiña Masi en Gran Hermano
La polémica que estalló en Gran Hermano Generación Dorada a raíz de los comentarios racistas de Carmiña Masi contra Jenny Mavinga sigue generando repercusiones y alimentando el debate tanto dentro del programa como fuera de él. Tras la determinación de la producción de expulsar a la participante paraguaya del reality, distintas voces del espectáculo reaccionaron con dureza, entre ellas la de Analía Franchín, quien manifestó su enojo en vivo durante la emisión de A la Barbarossa.
En el programa conducido por Georgina Barbarossa, la panelista analizó lo ocurrido en la casa más famosa del país y dejó en claro su postura sobre el episodio que terminó con la salida de Masi de la competencia. Para Franchín, lo sucedido no se trata solamente de un escándalo televisivo, sino que deja al descubierto problemáticas sociales que siguen vigentes.
“Me parece que esto nos hace dar cuenta de que la xenofobia, la homofobia y el antisemitismo siguen existiendo. Es gravísimo lo que hizo”, expresó con contundencia la periodista mientras se refería a la actitud de la ahora ex participante.
No obstante, su crítica no se centró únicamente en el contenido de las frases que provocaron la indignación generalizada. Franchín también cuestionó el tono con el que, según describió, Carmiña Masi se dirigió a Jenny Mavinga dentro del reality, algo que, a su entender, agravó aún más la situación.
“Más allá de lo que decía, me sorprendió el modo en el que lo decía, como burlándose de una manera asquerosa, siniestra. Y el resto se reía, nadie le dijo ‘loca, te estás pasando’”, señaló con evidente molestia al recordar la escena que se vio en el programa.
Lejos de suavizar sus palabras, la panelista profundizó su postura y fue todavía más dura al momento de describir la actitud de la exjugadora. Sin rodeos, dejó expuesto su rechazo absoluto hacia los dichos que generaron el escándalo.
“Es mala persona. Es una porquería de ser humano”, lanzó tajante, marcando con claridad su condena a lo sucedido dentro de la casa.
Pero el descargo de Analía Franchín no terminó allí. Durante el debate también planteó que la expulsión del reality podría no alcanzar para dimensionar la gravedad del hecho.
“Con esto algo debería suceder. No puede ser que solo la expulsen de Gran Hermano y nada más”, sostuvo, dejando entrever que, desde su punto de vista, deberían existir consecuencias más profundas.
Finalmente, la panelista remarcó un detalle que, según consideró, vuelve todavía más delicado el episodio protagonizado por Carmiña Masi. “Esto no tiene que ver con la maldad solamente, porque cuando lo dice pide que lo borren”, concluyó.