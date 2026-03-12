Picante debate por los repudiables dichos de Carmiña Masi a Mavinga en Gran Hermano: "Asco"

“No tendría que rotar por ningún programa, nadie debería darle un segundo de cámara”, sugirió la panelista. A lo que su compañera Pía Shaw comentó: "También podría explicar lo que le pasó".

“¿Qué explicar? ¡Qué explicar! Que sos un sorete", exclamó furiosa Analía Franchín. Y al rato agregó: "Ella ya veo que es una persona siniestra, que se enoje quien se enoje, me parece una mala persona, un sorete, un asco”.

Y comentó acerca del accionar de la ahora ex participante y también cuestionó con mucha indignación la actitud de Emanuel Di Gioia ante el exabrupto de su compañera a su lado.

“Porque evidentemente nunca le cayó un castigo ni la ley encima. Ahora, él, el pibe de al lado, que no recuerdo el nombre, me genera instintos violentos. Canchero”, marcó la panelista.

Por su parte, Mariana Brey observó: "Los prejuicios existen pero hay seres humanos que están llenos de prejuicios y me da la sensación que Carmiña es uno de ellos. Me impresiona que se viva de esa manera".

"Esto tiene que ser un aprendizaje para nunca más", comentó Barbarossa. "Esto debe ser muy doloroso para la familia", observó Paulo Kablan, y luego explicaron que la familia de Mavinga llevará a la Justicia a Carmiña Masi por sus dichos.

Video: Paparazzi.

Qué dijo la familia de Carmiña Masi tras su expulsión de Gran Hermano

La familia de Carmiña Masi se refirió a la expulsión de la periodista de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras sus polémicos dichos contra Jenny Mavinga.

"La verdad es que no queríamos decir nada antes de que Carmina pudiera dar sus propias palabras, porque creemos que es a ella a quien le corresponde hablar primero. Pero también sentimos la necesidad de decir algo como personas que la conocemos y la queremos", comenzaron el mensaje.

"Sabemos que el comentario que hizo estuvo muy mal. Lo reconocemos con claridad. No lo justificamos ni lo compartimos. También sabemos que hay errores que para muchas personas pueden parecer imperdonables", explicaron.

Y se remarcó: "Entendemos ese sentimiento y lo aceptamos con firmeza y con respeto hacia quienes se sintieron ofendidos. Pero quienes conocemos a Carmina también sabemos algo muy profundo: ese momento no define quién es ella".

"(Carmiña) representó al Paraguay dentro de la casa de una manera extraordinaria. Fue una de las personas más preparadas para estar ahí: inteligente, estratégica, frontal y auténtica. Una jugadora fuerte que dejó todo en cada momento del reality", argumentó su familia.

"A veces de formas grandes, dolorosas y públicas" pero "cuando eso pasa, lo único que queda es hacerse cargo, aprender y crecer. Nada borra lo que pasó, pero tampoco borra todo lo demás. Las personas somos mucho más que nuestros peores momentos. Y quienes la conocemos, la amamos y la vamos a bancar hasta la muerte", cierra el escrito a modo de reflexión.