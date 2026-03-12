Se conoció el aumento que podrían recibir los jubilados de ANSES en abril

Con una inflación del 2,6%: la jubilación mínima subiría a aproximadamente $379.250 .

Con una inflación del 2,9%: el haber mínimo alcanzaría cerca de $380.360.

En ambos casos, el aumento se aplicaría automáticamente a todas las prestaciones del sistema previsional que paga ANSES.

Si el Gobierno decide mantener el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes cobran la mínima podría ubicarse cerca de los $450.000 en abril.

Cuándo se conocerá el aumento definitivo

El porcentaje final se confirmará cuando el INDEC publique el dato oficial de inflación. Una vez difundido el índice, el aumento quedará automáticamente definido para las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga ANSES.

Esto se debe a que el actual esquema de movilidad establece que los haberes previsionales se actualizan mes a mes según la inflación, utilizando como referencia el IPC del organismo estadístico.

Por ese motivo, el dato que se conocerá hoy será clave para determinar de cuánto será finalmente el aumento que recibirán millones de jubilados en abril.

ANSES_bono

Cuándo cobran jubilados y pensionados en marzo: el calendario completo de ANSES

Jubilados que cobran la mínima: fechas de pago

Para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, el calendario de pagos comenzará también a partir de la segunda semana del mes y se extenderá durante varios días.

Las fechas previstas son las siguientes:

DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 18 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 19 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 20 de marzo

Jubilados con haberes superiores al mínimo

En el caso de quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima, las acreditaciones se trasladarán hacia la última parte del mes.

El cronograma previsto es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 24 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 25 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 26 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 27 de marzo

De esta manera, ANSES completa el esquema de pagos para todas las prestaciones previsionales del mes, siguiendo el orden habitual basado en la terminación del documento.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro y el detalle del haber mensual a través de la plataforma digital Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.