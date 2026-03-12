En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
River
Coudet
FÚTBOL

La sorpresiva primera lista de convocados de Coudet en River para enfrentar a Huracán

El nuevo entrenador de River confirmó su primera lista de convocados para el partido en Parque Patricios por el Torneo Apertura y hubo regresos importantes, además de una ausencia que llamó la atención entre los hinchas.

La sorpresiva primera lista de convocados de Coudet en River para enfrentar a Huracán

Eduardo Coudet se prepara para vivir su primer partido como entrenador de River Plate. El técnico debutará este jueves cuando el equipo visite a Huracán en Parque Patricios por la décima fecha del Torneo Apertura.

Leé también Lapidario: Enzo Francescoli explicó por qué Adam Bareiro no rindió en River
lapidario: enzo francescoli explico por que adam bareiro no rindio en river

A menos de 24 horas del encuentro, el nuevo DT dio a conocer su primera lista de convocados desde que asumió el cargo tras la salida de Marcelo Gallardo. La convocatoria dejó dos regresos importantes para el plantel, pero también una ausencia que generó sorpresa entre los hinchas del conjunto de Núñez.

Quiénes regresan en la primera convocatoria de Coudet en River

Entre las principales novedades de la lista aparece el regreso de Juan Fernando Quintero. El mediocampista colombiano vuelve a estar disponible y se espera que incluso lleve la cinta de capitán en el partido ante Huracán.

También volvió a ser convocado el arquero Ezequiel Centurión, otra de las noticias positivas para el plantel de River en la previa del encuentro.

La presencia de ambos futbolistas fue bien recibida por los hinchas, que esperaban contar nuevamente con alternativas importantes para el debut del nuevo entrenador.

Qué ausencia sorprendió en la lista de River

La principal sorpresa de la convocatoria fue la ausencia del juvenil Agustín Ruberto. El delantero no fue incluido entre los citados para el partido en Parque Patricios, lo que generó comentarios entre los seguidores del club.

Además, otros futbolistas jóvenes que habían tenido participación en el tramo final del ciclo anterior tampoco formaron parte de la lista. Entre ellos aparecen Facundo González y Cristian Jaime.

Ambos habían sumado minutos en el cierre del proceso de Gallardo, pero no fueron considerados en esta primera convocatoria del nuevo cuerpo técnico.

convocados_river_huracan

La posible formación de River contra Huracán

De acuerdo con lo que se perfila en la previa del encuentro, River podría salir a la cancha con la siguiente alineación: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván; Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

Cuándo juegan Huracán y River por el Torneo Apertura

El partido entre Huracán y River se disputará el jueves 12 de marzo desde las 21.30 en el estadio del Globo, en Parque Patricios. El encuentro corresponde a la fecha 10 del Torneo Apertura y contará con transmisión televisiva a cargo de TNT Sports.

El compromiso marcará el inicio de la etapa de Coudet al frente del Millonario, en un contexto de expectativa por ver cómo se reconfigura el equipo tras el cierre del ciclo anterior. Para el entrenador, será el primer paso de un nuevo proyecto deportivo en uno de los clubes más exigentes del fútbol argentino.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
River Coudet
Notas relacionadas
La tajante advertencia de Maxi López ante la posible llegada de Mauro Icardi a River: "Que haga..."
Huracán recibirá a River en su cancha con aforo reducido: cuántos hinchas podrán ingresar al estadio
Coudet debuta como DT de River: cómo le fue al "Chacho" en sus primeros partidos como entrenador

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar