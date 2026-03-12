La sorpresiva primera lista de convocados de Coudet en River para enfrentar a Huracán

Eduardo Coudet se prepara para vivir su primer partido como entrenador de River Plate. El técnico debutará este jueves cuando el equipo visite a Huracán en Parque Patricios por la décima fecha del Torneo Apertura.
El nuevo entrenador de River confirmó su primera lista de convocados para el partido en Parque Patricios por el Torneo Apertura y hubo regresos importantes, además de una ausencia que llamó la atención entre los hinchas.
A menos de 24 horas del encuentro, el nuevo DT dio a conocer su primera lista de convocados desde que asumió el cargo tras la salida de Marcelo Gallardo. La convocatoria dejó dos regresos importantes para el plantel, pero también una ausencia que generó sorpresa entre los hinchas del conjunto de Núñez.
Entre las principales novedades de la lista aparece el regreso de Juan Fernando Quintero. El mediocampista colombiano vuelve a estar disponible y se espera que incluso lleve la cinta de capitán en el partido ante Huracán.
También volvió a ser convocado el arquero Ezequiel Centurión, otra de las noticias positivas para el plantel de River en la previa del encuentro.
La presencia de ambos futbolistas fue bien recibida por los hinchas, que esperaban contar nuevamente con alternativas importantes para el debut del nuevo entrenador.
La principal sorpresa de la convocatoria fue la ausencia del juvenil Agustín Ruberto. El delantero no fue incluido entre los citados para el partido en Parque Patricios, lo que generó comentarios entre los seguidores del club.
Además, otros futbolistas jóvenes que habían tenido participación en el tramo final del ciclo anterior tampoco formaron parte de la lista. Entre ellos aparecen Facundo González y Cristian Jaime.
Ambos habían sumado minutos en el cierre del proceso de Gallardo, pero no fueron considerados en esta primera convocatoria del nuevo cuerpo técnico.
De acuerdo con lo que se perfila en la previa del encuentro, River podría salir a la cancha con la siguiente alineación: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván; Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.
El partido entre Huracán y River se disputará el jueves 12 de marzo desde las 21.30 en el estadio del Globo, en Parque Patricios. El encuentro corresponde a la fecha 10 del Torneo Apertura y contará con transmisión televisiva a cargo de TNT Sports.
El compromiso marcará el inicio de la etapa de Coudet al frente del Millonario, en un contexto de expectativa por ver cómo se reconfigura el equipo tras el cierre del ciclo anterior. Para el entrenador, será el primer paso de un nuevo proyecto deportivo en uno de los clubes más exigentes del fútbol argentino.