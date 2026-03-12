La sorpresiva primera lista de convocados de Coudet en River para enfrentar a Huracán

La presencia de ambos futbolistas fue bien recibida por los hinchas, que esperaban contar nuevamente con alternativas importantes para el debut del nuevo entrenador.

Qué ausencia sorprendió en la lista de River

La principal sorpresa de la convocatoria fue la ausencia del juvenil Agustín Ruberto. El delantero no fue incluido entre los citados para el partido en Parque Patricios, lo que generó comentarios entre los seguidores del club.

Además, otros futbolistas jóvenes que habían tenido participación en el tramo final del ciclo anterior tampoco formaron parte de la lista. Entre ellos aparecen Facundo González y Cristian Jaime.

Ambos habían sumado minutos en el cierre del proceso de Gallardo, pero no fueron considerados en esta primera convocatoria del nuevo cuerpo técnico.

La posible formación de River contra Huracán

De acuerdo con lo que se perfila en la previa del encuentro, River podría salir a la cancha con la siguiente alineación: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván; Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

Cuándo juegan Huracán y River por el Torneo Apertura

El partido entre Huracán y River se disputará el jueves 12 de marzo desde las 21.30 en el estadio del Globo, en Parque Patricios. El encuentro corresponde a la fecha 10 del Torneo Apertura y contará con transmisión televisiva a cargo de TNT Sports.

El compromiso marcará el inicio de la etapa de Coudet al frente del Millonario, en un contexto de expectativa por ver cómo se reconfigura el equipo tras el cierre del ciclo anterior. Para el entrenador, será el primer paso de un nuevo proyecto deportivo en uno de los clubes más exigentes del fútbol argentino.