Exponen la mentira de La China Suárez: contradicción y una prueba irrefutable de Pampita que la condena

A partir de ahí, la actriz se explayó y explicó por qué nunca sintió la necesidad de estar dando explicaciones permanentes. “Yo soy actriz hace mucho tiempo y no tengo la necesidad de estar aclarando todo el tiempo todo. A lo mejor fui muy boluda porque debería haberlo hecho”, reconoció, antes de mencionar uno de los episodios más recordados de su vida privada: “En el caso de Carolina hay un tuit muy famoso donde decía que estaban separados…”.

Sin embargo, cuando Cinthia intentó insistir en el impacto emocional que pudo haber causado en otras mujeres, la tensión se disparó aún más. “Pero más allá de eso, ¿te importa lo que pasó con esas mujeres?”, preguntó. Visiblemente molesta, la China la frenó en seco: “Dejame terminar… dejame terminar”. Y cerró su descargo con firmeza: “Hablamos con Carolina y aclaramos muchas cosas que teníamos que aclarar. Yo me manejo de frente siempre y hablo con quien tengo que hablar. No me puedo hacer cargo de lo que dicen”.

image

Pero mientras el cruce se viralizaba en redes, en X (ex Twitter) comenzó a circular un archivo que cambió el eje de la conversación y dejó a la actriz contra las cuerdas. Se trata de un tuit histórico de Pampita, publicado el 2 de febrero de 2015, en el que compartió una imagen familiar junto a Benjamín Vicuña y uno de sus hijos, acompañada por una frase demoledora que muchos interpretaron como una prueba irrefutable contra el relato de la China: “Esta es la familia que destruiste”.

image

Como si eso fuera poco, también recobró fuerza otro mensaje de la modelo vinculado al escándalo del motorhome, en el que desmintió por completo la versión que se instaló en aquel momento. Ante la consulta de un periodista, Pampita fue tajante: “No salgo con nadie. No estaba separada, no le grite nada de lo que están diciendo, solo había dos personas en el motorhome, y la puerta la abrí yo de sorpresa”.

Con estos mensajes nuevamente en circulación, muchos usuarios señalaron una contradicción directa con lo que la China intentó instalar en la entrevista, y la polémica volvió a explotar. En medio de rumores, acusaciones y viejas heridas, el pasado reapareció con fuerza y dejó a la actriz una vez más en el ojo de la tormenta.