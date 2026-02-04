Exponen la mentira de La China Suárez: contradicción y una prueba irrefutable de Pampita que la condena
La China Suárez quedó en el centro de la polémica por la aparición de una prueba que contradice sus declaraciones sobre su pasado.
Exponen la mentira de La China Suárez: contradicción y una prueba irrefutable de Pampita que la condena
La entrevista que La China Suárez brindó esta semana a La mañana con Moria volvió a ubicarla en el centro de la polémica. Lo que parecía ser una charla tranquila terminó convirtiéndose en un momento de fuerte tensión al aire, cuando Cinthia Fernández decidió ir al hueso y la enfrentó directamente por su historial sentimental y las acusaciones que la persiguen desde hace años.
Todo ocurrió cuando la panelista le recordó el apodo que se convirtió en una marca difícil de despegar: el de “rompehogares”. Sin filtro, lanzó una pregunta que incomodó a la actriz desde el primer segundo: “En varias oportunidades has manifestado que poco te importa lo que digan de vos o el rótulo de ‘rompehogares’… pero ¿a vos te importa lo que ha pasado con las personas reales detrás de ese rótulo, como ha pasado con Carolina, Eugenia Tobal, Wanda…?”, disparó, provocando un quiebre inmediato en el clima de la nota.
Lejos de esquivar el tema, la China contraatacó con una respuesta que sorprendió a todos y apuntó directamente a su entrevistadora. “Bueno, de hecho a vos te pasó que en esta relación dijeron que no te daban los números. ¿Cómo la pasaste vos con eso?”, lanzó, en referencia al vínculo de Cinthia con Roberto Castillo.
La panelista no tardó en contestar y dejó en claro que su estrategia frente a los rumores fue muy distinta: “Yo salí a aclarar todo automáticamente”, respondió, marcando una diferencia en la forma de manejar la exposición pública.
A partir de ahí, la actriz se explayó y explicó por qué nunca sintió la necesidad de estar dando explicaciones permanentes. “Yo soy actriz hace mucho tiempo y no tengo la necesidad de estar aclarando todo el tiempo todo. A lo mejor fui muy boluda porque debería haberlo hecho”, reconoció, antes de mencionar uno de los episodios más recordados de su vida privada: “En el caso de Carolina hay un tuit muy famoso donde decía que estaban separados…”.
Sin embargo, cuando Cinthia intentó insistir en el impacto emocional que pudo haber causado en otras mujeres, la tensión se disparó aún más. “Pero más allá de eso, ¿te importa lo que pasó con esas mujeres?”, preguntó. Visiblemente molesta, la China la frenó en seco: “Dejame terminar… dejame terminar”. Y cerró su descargo con firmeza: “Hablamos con Carolina y aclaramos muchas cosas que teníamos que aclarar. Yo me manejo de frente siempre y hablo con quien tengo que hablar. No me puedo hacer cargo de lo que dicen”.
Pero mientras el cruce se viralizaba en redes, en X (ex Twitter) comenzó a circular un archivo que cambió el eje de la conversación y dejó a la actriz contra las cuerdas. Se trata de un tuit histórico de Pampita, publicado el 2 de febrero de 2015, en el que compartió una imagen familiar junto a Benjamín Vicuña y uno de sus hijos, acompañada por una frase demoledora que muchos interpretaron como una prueba irrefutable contra el relato de la China: “Esta es la familia que destruiste”.
Como si eso fuera poco, también recobró fuerza otro mensaje de la modelo vinculado al escándalo del motorhome, en el que desmintió por completo la versión que se instaló en aquel momento. Ante la consulta de un periodista, Pampita fue tajante: “No salgo con nadie. No estaba separada, no le grite nada de lo que están diciendo, solo había dos personas en el motorhome, y la puerta la abrí yo de sorpresa”.
Con estos mensajes nuevamente en circulación, muchos usuarios señalaron una contradicción directa con lo que la China intentó instalar en la entrevista, y la polémica volvió a explotar. En medio de rumores, acusaciones y viejas heridas, el pasado reapareció con fuerza y dejó a la actriz una vez más en el ojo de la tormenta.