Se supo cuándo y dónde se casarán Mauro Icardi y la China Suárez: los detalles que causan revuelo

De cuánto es la deuda alimentaria millonaria que Mauro Icardi tendría con Wanda Nara

En el programa DDM (América TV), Wanda Nara decidió responder a las declaraciones de Lara Piro, la abogada de Mauro Icardi. Lo hizo a través de un descargo telefónico en diálogo con Marina Calabró. La conductora de MasterChef Celebrity se mostró tajante y expresó: "Tuve un ratito ahora para hablarte y quería aclarar algunas cosas porque la verdad que no está bueno, sobre todo cuando otras mujeres salen a hablar mal sin argumentos y con mentiras".

Ante la consulta de Calabró, quien le preguntó: "¿Dónde está la mentira de lo que dijo Piro?", Wanda contestó con firmeza: "No sé si hay una mentira o una verdad. Hay una sola cosa que es la realidad. Se me acusan un montón de cosas que no son ciertas. Hay una división de bienes hecha hace cuatro años, que no fue hecha en este país. Después yo seguí con mi relación, así que tan desconforme no quedó. Y esto lo voy a aclarar hoy por última vez. Yo me quedé con la misma cifra que se quedó la otra parte. O sea, mi arreglo fue 50 y 50 y fue hecho en Italia".

La empresaria también se refirió a lo que Icardi publicó en sus redes sociales y sostuvo: "No voy a hablar de dinero porque me parece un montón. Los dos nos quedamos con la misma cifra. Y se supone que si esto no hubiera sido así yo hubiera tenido una denuncia de las tantas que se me hicieron, falsas y no falsas, y denuncias que desestimaron. A mí si alguien me roba una cifra semejante lo primero que hago es una denuncia y nunca existió eso".

Con tono crítico, remarcó: "Es un padre que nada más está pagando el 3 por ciento de su salario, entonces si es mucho, si es poco, las abogadas están cobrando 30 mil dólares para defender un deudor alimentario, eso es una vergüenza".

Más adelante agregó: "Obviamente que tengo una vida divina porque me la doy trabajando, en este momento te estoy hablando desde mi trabajo, no le estoy sacando dinero a mis hijas, al revés, estoy pagando lo que Mauro hoy no paga y en algún momento me lo va a pagar porque tiene su casa de la isla embargada".

Al ser consultada sobre la deuda de 600 mil dólares, Nara confirmó: "Es una cifra que asusta bastante, pero tiene mucho de intereses, entonces cada día que pasa y él no paga, se le está haciendo un choclo gigante".

Y volvió a cargar contra las representantes legales: "Cuanto más lío haya, más ganan y menos se aclara el conflicto. Acá si le pagan los alimentos a las chicas se termina el problema y chau abogadas, se tendrán que ir a robar a otro lado ellas".

La mediática también habló sobre la disputa por la restitución de sus hijas y señaló: "Yo creo que el único conflicto es ese, no hay otro conflicto y después está el conflicto de la famosa restitución que no tiene ni pies ni cabeza. Y también que dos mujeres defiendan a un papá que se quiere llevar a Estambul a vivir a dos niñas con la que fue el amante... Mis hijas ya se expresaron en un montón de situaciones que no quieren vivir en ese país, que sí quieren ver a su papá, tienen comunicación todos los días, siempre la tuvieron y las veces que no la tuvieron fue porque estaban atravesando una separación muy pública".

Además, Wanda confirmó que la propiedad de Nordelta se encuentra embargada y que podría terminar en remate: "Sí, seguramente que sí, conociendo a la Ana de tantos años seguramente vaya por el remate de la casa de la isla".

Para cerrar, habló de una posible compensación económica: "En realidad no lo estoy evaluando, en Italia ya la pidieron y ya está establecida por los años que él no me permitió trabajar, pero es normal. Es también lo que seguramente le pida a su actual pareja si el día de mañana se separan y demuestra que él no la dejó trabajar más. Una deja un montón de cosas y después tiene una compensación por los años que no trabajó".