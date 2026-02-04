Dos emprendedoras denunciaron a la China Suárez con un polémico audio: "La casita y..."

Y luego dieron paso a detallar el problema que tuvieron con la novia de Mauro Icardi: "Grande, muchos niños, todavía ni gracias nos dijo. Ni nos respondió nunca más", remarcaron.

"Años pidiéndonos la casita. Nos dijo que 'M' le había dicho que sí, que se la aprobaba su novio 'M', y después cri cri, los grillos. Querían que vayamos a hacerle la casita y después nos iba a pagar", señalaron enfurecidas.

"Igual te olvidaste de algo Vicky: estuvimos diez días trabajando en todo el presupuesto que nos habían aprobado con todos los proveedores pidiéndoles por favor porque querían que se lo entreguemos en 20 días chicas, una casa de 30 metros cuadrados", cerraron indignadas las emprendedoras sobre la actitud de la China Suárez por las horas de trabajo que le destinaron a su urgente pedido y luego no obtuvieron respuesta alguna.

Wanda Nara le ganó en rating a la China Suárez: su picante reacción

El programa de cocina MasterChef Celebrity se impuso con comodidad por el lado de Telefe en materia de rating al debut de Hija del Fuego en El Trece el lunes 2 de febrero, la serie protagonizada por la China Suárez y que se estrenó en Netflix, por lo que Wanda Nara celebró el triunfo con un sugestivo gesto.

Fiel a su estilo filoso y provocador, la conductora no dejó pasar el triunfo y reaccionó al instante desde las sociales. Horas después de que saliera al aire su programa, publicó una historia en Instagram con un emoji de uñas pintadas sobre fondo blanco.

Ese simple y sutil gesto muchos usuarios lo interpretaron como una chicana directa a su máxima enemiga tras la victoria televisiva. Una vez más, el rating habló y Wanda se dio el gusto de celebrarlo sin decir una sola palabra contra la actual pareja de Mauro Icardi.

Incluso después la conductora compartió algunas imágenes con el número de rating final de su programa y celebrando así una victoria televisiva más que especial.