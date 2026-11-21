La respuesta dio lugar a un momento romántico entre ambos. “Te amo”, expresó la actriz, mientras Icardi aprovechó para piropearla: “Qué linda te queda esa bikini”. “Gracias, mi amor”, contestó ella, en una escena que ambos decidieron compartir con sus seguidores.

Pero el paseo en carrito de golf no fue la única postal que la actriz eligió mostrar de su estadía. Más tarde, publicó otro video en el que se pudo ver al futbolista preparando un asado en la parrilla. Para musicalizar la publicación, eligió el tema “Quién es ese hombre” y agregó un emoji de una carita salivando, dejando en claro su admiración por su pareja.

Estas imágenes se sumaron a otra publicación que habían compartido previamente desde la cama, donde mostraron cómo había comenzado su jornada en Uruguay con el mensaje “Buen día con mucho amor”.

Entre mimos, paseos y escenas cotidianas, Mauro Icardi y la China Suárez continúan exhibiendo su romance mientras el enfrentamiento con Wanda Nara sigue sumando capítulos.

A dónde viajaron Mauro Icardi y la China Suárez tras el mediático escándalo con Wanda Nara y Martín Migueles

La China Suárez y Mauro Icardi decidieron poner distancia de los escándalos que los tienen como protagonistas y disfrutar de unos días juntos en Uruguay. En medio de las fuertes diferencias que mantienen con Wanda Nara, la actriz sorprendió en las redes sociales al compartir distintas postales de la escapada romántica que está realizando junto al futbolista.

La pareja eligió alojarse en una propiedad de campo, rodeada de naturaleza y vegetación, donde encontró un espacio para relajarse y disfrutar de la tranquilidad. A través de sus historias de Instagram, la actriz fue mostrando algunos detalles del lugar y también distintos momentos de su contacto con los animales que forman parte de la estancia.

Entre las imágenes se destacó una en la que aparece acariciando a un caballo, mientras que en otra se puede ver a Icardi junto a otro ejemplar, en medio de un paisaje completamente verde.

Sin embargo, hubo una fotografía que despertó especial atención por su impronta íntima. Desde lo que aparenta ser la cama de la habitación, la China retrató las sábanas y la imponente vista que ofrece un enorme ventanal con salida visual directa al jardín.

“Buen día con mucho amor”, escribió la actriz al acompañar las imágenes, junto a varios emojis de corazones, uno de enamorada y la bandera de Uruguay. Un mensaje con el que dejó expuesto el clima romántico que atraviesa con el delantero.

La publicación llegó en medio de un escenario especialmente conflictivo. Días atrás, la actriz protagonizó un fuerte enfrentamiento virtual con Wanda Nara, que derivó en una denuncia por amenazas luego de que Puro Show difundiera los videos del tenso episodio ocurrido en la casa de los sueños.

A esa polémica también se sumaron las versiones que volvieron a vincular a la conductora con Leandro Paredes. Mientras tanto, la China y Mauro eligieron mostrar su costado más romántico desde Uruguay.