Qué alimentos pueden alargar la vida de tu perro y cómo deben consumirse

El salmón, por su parte, aporta astaxantina, un antioxidante que contribuye a “prevenir sobre todo las arritmias cardíacas” y a mejorar la salud de la piel, según señala el veterinario.

En cuanto a las proteínas de origen animal, el especialista sugiere:

Huevo cocido: aporta luteína y zeaxantina, nutrientes que permiten que el perro “conserve la visión durante muchos más años y que no sean tan frecuentes los problemas de aparición de cataratas ”.

Hígado (preferentemente de ternera): rico en vitamina B12, clave para prevenir enfermedades sanguíneas como la anemia .

Pechuga de pollo y cartílagos: fuentes naturales de glucosamina, que “es muy importante a la hora de prevenir cualquier problema articular” que los perros suelen manifestar con los años.

Pavo: contiene triptófano, precursor de la serotonina, que ayuda a que las “situaciones de estrés y de ansiedad que pueda tener nuestro perro no sean tan agudas”.

Vegetales y frutas con propiedades preventivas

La incorporación de vegetales y frutas puede funcionar como un refuerzo natural preventivo frente a diversas enfermedades crónicas, según explica el especialista.

Arándanos: recomendados a partir de los 5 o 6 años , ya que sus antocianinas “participan activamente en la prevención del síndrome de disfunción cognitiva del perro” , explica Manzano .

Brócoli y kale: contienen sulforafanos e isotiocianatos , compuestos que “pueden ayudar en la prevención de prácticamente la gran mayoría de tipos de cáncer” y favorecen la desintoxicación hepática .

Espinacas: gracias al ácido alfa lipoico , contribuyen a mejorar el “metabolismo de la glucosa” y a prevenir la diabetes .

Manzana: contiene quercetina , un compuesto que puede ayudar a que “los problemas de alergias o respiratorios, sobre todo en primavera, no se den con tanta insistencia” .

Pimiento rojo: su aporte de licopeno lo convierte en un aliado para la prevención de tumores.

Suplementos naturales para perros

Para combatir la inflamación crónica, algunos especialistas recomiendan añadir cúrcuma en la comida, considerada “el antiinflamatorio natural más potente”, señala el veterinario.

Asimismo, las semillas de lino funcionan como “antimicrobianos naturales bastante potentes” y ayudan a regular los niveles hormonales, agrega.

En el plano digestivo, el yogur natural, rico en probióticos, ayuda a equilibrar la microbiota intestinal y posee un “efecto de acidificar el contenido intestinal” para que las bacterias patógenas no proliferen.

Por último, el aceite de coco, gracias a su contenido de ácido láurico, aporta propiedades antifúngicas y es “un alimento muy óptimo para el cerebro de los animales más mayores”.

La clave de esta estrategia nutricional reside en “ir rotándolos porque de verdad valen la pena”, lo que permite fortalecer de manera integral el organismo de las mascotas, concluye Manzano.