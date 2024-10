Flor Regidor admitió que tiene miedo a una recaída

“Me angustia volver a caer en eso que tanto me costó salir”, admitió y compartió en un stream por su problema de conducto alimenticia.

image.png

“Estoy teniendo de nuevo una mala relación con la comida y me angustia porque me costó un montón trabajarlo y superarlo”, confesó.

“A veces me pongo mal con mi cuerpo o me comporto mucho, hace un montón no me pasaba”, indicó Flor y sumó: “me está costando”.

“No deje de comer ni nada, pero lo tengo muy presente en la cabeza y no quiero volver a pasar por eso”, dijo y admitió que tiene que ver con los comentarios de sus seguidores y por ver fotos de cuando estaba más delgada.