Fue a comprar cigarrillos y escapó del por infierno: la dieron por muerta y a los 6 meses la encontraron en Instagram con nueva vida

La pareja decidió vivir en Milán, donde el hombre tiene sus empresas. El 1° de julio de 2016, Anna le dijo a su esposo: "Hace mucho calor en casa. Voy a bajar a tomar un poco de aire y fumar un cigarrillo".

5b-ypLOLN_720x0__1.webp

Gianluca se quedó mirando televisión, hasta que un rato después observó el reloj. Hacía una hora que la hermosa Anna había salido. Esa hora se multiplicaría por días, semanas y meses.

El italiano hizo la denuncia por desaparición de persona. La buscó por cielo y tierra. Fue a hablar con sus amigas, viajó a Ucrania a ver a los padres de la chica. Nada. Si la Tierra traga a la gente, a ella se la había devorado. Hasta que Gianluca empezó a sospechar por un par de detalles no menores.

La chica se había llevado sus documentos, el celular, y algo más: unos 6.000 dólares que sacó de la caja fuerte de su marido. Mucha plata para ir a tomar un poco de aire y fumar un cigarrillo. Pero el hombre buscaba y no podía encontrarla.

Hasta que seis meses después, el esposo, usando su computadora, pasaba de un perfil de Instagram a otro y se encontró con la peor de las verdades. Anna estaba viva. Y la estaba pasando bomba en Nueva York. En otro país, con una nueva pareja y trabajando como modelo.

Al italiano se le fue todo el amor que sentía por la ucraniana. Y en 24 horas denunció civilmente a su esposa "por violar el acuerdo prematrimonial que tenían".

d99fy4d2F_720x0__1.webp

Entrevistada por un medio ucraniano, la chica dijo: "Escapé del infierno. Ese hombre es un violento que me pegaba repetidamente. La primera ocasión fue en Ucrania. Tuve que ir a refugiarme en la casa de mis padres en Ivano-Frankivsk (un pequeño pueblito). No les dije lo que me había pasado y cuando él vino a buscarme decidí darle otra posibilidad. Nos casamos y creí que comenzaba una nueva vida".

En el mismo reportaje, la chica continuó contando su calvario: "No bien llegamos a Italia comenzó a pegarme nuevamente. No podía vivir más así. Era una jaula de oro. Tuve que decirle que iba a fumar un cigarrillo para poder huir. Me tenía prácticamente secuestrada. Ahora soy feliz. Trabajo en mi profesión, cosa que él me prohibía, vivo con la persona que quiero y en el lugar que quiero".

El marido no se quedó atrás y contraatacó: "Mirando sus fotos en Nueva York y viendo que trabaja como modelo, no la está pasando mal. Se muestra en hoteles de cinco estrellas y no parece para nada infeliz. En seis meses me abandonó para pasar a la cama de otro de quien dice estar enamorada. Es muy falsa. No crean que es la persona que dice ser. Vende una imagen distinta".