Fuerte revelación tras la muerte de la famosa chef: investigan al médico que le aplicó una inyección

Mientras tanto, distintas versiones periodísticas aseguran que el profesional vinculado al procedimiento estaría siendo buscado para esclarecer su participación en los hechos. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no difundieron información oficial concluyente sobre su situación judicial.

La muerte de Sandra Díaz del Valle ocurrió apenas horas después de haber recibido innumerables mensajes de felicitación por su cumpleaños. La noticia causó un profundo impacto entre colegas, televidentes y seguidores que acompañaron durante años su carrera en la televisión hondureña.

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Otro de los puntos que genera interrogantes es que, según trascendió, días antes la chef se habría sometido a un tratamiento estético facial conocido popularmente como “cóctel para el rostro”. Los investigadores intentan determinar si existe alguna relación entre ese procedimiento y el desenlace fatal.

Por el momento, las causas exactas de la muerte no fueron confirmadas oficialmente y la investigación continúa abierta.

En las redes sociales, miles de usuarios reclamaron respuestas y exigieron que se esclarezca qué sucedió durante las últimas horas de vida de la querida conductora. Mientras tanto, las imágenes de aquel ingreso a la clínica se transformaron en una de las piezas más impactantes de un caso que todavía está rodeado de misterio.