En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Inesperado

Fuerte revelación tras la muerte de la famosa chef: investigan al médico que le aplicó una inyección

Conmoción y giro inesperado: investigan al médico que atendió a la famosa cocinera antes de morir. Enterate.

Banner Seguinos en google DESK
Fuerte revelación tras la muerte de la famosa chef: investigan al médico que le aplicó una inyección

La inesperada muerte de la reconocida chef y conductora Sandra Díaz del Valle sigue generando conmoción y una enorme cantidad de interrogantes. A medida que avanzan las investigaciones, surgieron nuevos elementos que podrían ser clave para reconstruir qué ocurrió durante las últimas horas de vida de la figura televisiva.

Leé también La dolorosa enfermedad que sufrió Scaloni: por qué se produce y cuáles son los síntomas
Herpes zóster: el DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, contó que lo padeció tras el Mundial de Qatar 2022, en una etapa de fuerte desgaste físico y emocional.

En las últimas horas comenzaron a circular imágenes que mostrarían algunos de los momentos previos al fallecimiento de la cocinera, quien perdió la vida el mismo día en que celebraba su cumpleaños número 46.

Según relató su esposo, el conductor Juan Fernando Lobo, Sandra comenzó a sentirse mal y fue trasladada a una clínica para recibir atención médica. Allí, de acuerdo con su versión, le habrían aplicado una inyección en la zona de la nuca antes de que su estado se agravara de manera repentina.

image

Las imágenes difundidas por distintos medios mostrarían a la chef llegando por sus propios medios al centro médico y siendo atendida por personal de salud. En uno de los registros también se observaría el momento en que recibe una aplicación en la parte posterior del cuello, una escena que ahora quedó bajo la lupa de los investigadores.

Mientras tanto, distintas versiones periodísticas aseguran que el profesional vinculado al procedimiento estaría siendo buscado para esclarecer su participación en los hechos. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no difundieron información oficial concluyente sobre su situación judicial.

La muerte de Sandra Díaz del Valle ocurrió apenas horas después de haber recibido innumerables mensajes de felicitación por su cumpleaños. La noticia causó un profundo impacto entre colegas, televidentes y seguidores que acompañaron durante años su carrera en la televisión hondureña.

image

Otro de los puntos que genera interrogantes es que, según trascendió, días antes la chef se habría sometido a un tratamiento estético facial conocido popularmente como “cóctel para el rostro”. Los investigadores intentan determinar si existe alguna relación entre ese procedimiento y el desenlace fatal.

Por el momento, las causas exactas de la muerte no fueron confirmadas oficialmente y la investigación continúa abierta.

En las redes sociales, miles de usuarios reclamaron respuestas y exigieron que se esclarezca qué sucedió durante las últimas horas de vida de la querida conductora. Mientras tanto, las imágenes de aquel ingreso a la clínica se transformaron en una de las piezas más impactantes de un caso que todavía está rodeado de misterio.

image

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
La dolorosa enfermedad que sufrió Scaloni: por qué se produce y cuáles son los síntomas
Está en Netflix, sólo tiene 8 capítulos y es la serie corta que enamora con una historia real
En el momento difícil familiar, Messi tuvo un gesto con Chiqui Tapia que sorprendió a todos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar