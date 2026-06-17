El Gobierno confirmó las nuevas escalas del SUAF ANSES: cuánto se cobra por hijo

¿Qué controles realiza la ANSES sobre el salario familiar por hijo?

El organismo previsional ejecuta cruces de datos mensuales automáticos para verificar que el total de ingresos del grupo familiar no exceda los límites individuales o colectivos fijados por decreto. Si las declaraciones ante el fisco nacional están al día y los vínculos filiales validados, el reajuste del 2,1% en el SUAF de ANSES se liquidará de oficio.

Las asignaciones familiares bajo esta modalidad comercial son incompatibles con el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Los aportantes independientes pueden revisar su categoría prestacional ingresando al portal oficial Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, evitando gestiones presenciales innecesarias en las delegaciones de atención.

¿Cómo descargar la constancia de liquidación del salario familiar?

Los monotributistas pueden entrar al apartado "Mis Asignaciones" en la web oficial para constatar los conceptos brutos depositados por la entidad previsional. Este comprobante digital sirve como resguardo formal de ingresos ante entidades comerciales o instituciones escolares.

Fechas de cobro: días de pago del SUAF para monotributistas en julio de 2026

El cronograma de transferencias bancarias se desplegará de forma paralela con el calendario general de las asignaciones sociales: