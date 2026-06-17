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La despreciable crítica de Julia Mengolini a Messi y la Selección

Julia Mengolini fue duramente cuestionada por sus polémicas declaraciones sobre Lionel Messi y la Selección.

17 jun 2026, 14:20
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La despreciable crítica de Julia Mengolini a Messi y la Selección

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La despreciable crítica de Julia Mengolini a Messi y la Selección

Julia Mengolini volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por sus palabras sobre el Mundial 2026. En el aire de Segurola y Habana, su programa en Futurock, la periodista reconoció que no logra contagiarse del entusiasmo generalizado que vive el país y dio sus razones.

Todo empezó cuando el panel comenzó a hablar del clima previo al primer partido de Argentina. Mengolini fue directa y no se guardó nada: "En este país, cuando Messi le hizo de escolta a Trump, mucha gente resultó muy dolida", arrancó. Y siguió: "Nosotros dijimos que no nos sorprende del todo, pero nos duele. Vamos a ver qué nos pasa cuando empiece el Mundial, si nos vamos a copar o no". La conclusión fue contundente: "A mí, en lo personal, me cuesta sentir algo por este Mundial".

La periodista explicó que la política terminó tiñendo sus recuerdos de Qatar 2022, una conquista que vivió con enorme emoción. "Me pasé de politizada. Se me nubla el recuerdo y la felicidad del último Mundial. Me acuerdo y siento una mezcla de felicidad y tristeza", reconoció. Para graficar esa sensación contradictoria, recurrió a una imagen de la película Intensamente: "¿Vieron cuando la bolita amarilla se tiñe de azul y queda bicolor? Es un recuerdo agridulce, pero no por la nostalgia, más bien porque después el país se puso demasiado oscuro".

A pesar de todo, Mengolini rescató lo que fue la noche del título: "Me acuerdo de mucha felicidad. Fue hermoso porque el partido lo vimos acá. Nos tiramos al piso, nos levantamos y salimos todos juntos a la calle. Éramos seis millones de personas". Sin embargo, ese mismo recuerdo hoy le genera una mezcla de emociones que no puede separar del contexto político que vino después. Sus declaraciones, como era de esperarse, no tardaron en generar todo tipo de reacciones en las redes sociales.

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El descargo de Julia Mengolini tras las duras críticas por sus dichos sobre Messi y la Selección

Después de que sus declaraciones se viralizaran y desataran una ola de repudios en las redes, Julia Mengolini salió a responder. "Ayer he sido cancelada por quinta vez", lanzó con ironía, y aprovechó para celebrar el rendimiento del equipo: "Me pone muy contenta por los tres goles de Messi".

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La periodista también se defendió de quienes la acusaron de ir en contra del seleccionado. "Yo no boicoteo a la Selección", afirmó, y apuntó directamente contra los grandes medios: "Los que boicotean a la Selección son Clarín y La Nación, que operan contra Chiqui Tapia".

Julia Mengolini

     

 

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