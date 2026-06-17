La despreciable crítica de Julia Mengolini a Messi y la Selección

Embed

El descargo de Julia Mengolini tras las duras críticas por sus dichos sobre Messi y la Selección

Después de que sus declaraciones se viralizaran y desataran una ola de repudios en las redes, Julia Mengolini salió a responder. "Ayer he sido cancelada por quinta vez", lanzó con ironía, y aprovechó para celebrar el rendimiento del equipo: "Me pone muy contenta por los tres goles de Messi".

Embed

La periodista también se defendió de quienes la acusaron de ir en contra del seleccionado. "Yo no boicoteo a la Selección", afirmó, y apuntó directamente contra los grandes medios: "Los que boicotean a la Selección son Clarín y La Nación, que operan contra Chiqui Tapia".