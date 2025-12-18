Los profundos motivos que llevaron a Christian Petersen a apostar por la vida en el sur argentino
Christian Petersen permanece internado en San Martín de los Andes, donde lucha por su vida tras haber sufrido una descompensación durante una excursión en el volcán Lanín. ¿Qué fue lo que lo motivó a trasladarse a ese imponente territorio de nuestro país?
Ese 18 de diciembre, la preocupación atraviesa a colegas, amigos y seguidores de Christian Petersen. Todas las miradas están puestas en la salud del reconocido chef, que hace apenas unos días sufrió un episodio médico durante una excursión al volcán Lanín, en la Patagonia argentina.
No se trata de un lugar más para él: es la ciudad que en los últimos meses eligió como refugio y como proyecto de vida, el destino que lo llevó a dar un giro profundo y valiente, alejándose del ritmo porteño para abrazar la calma, la naturaleza y una forma distinta de vivir y trabajar. Allí, entre montañas, bosques y fuego, Petersen construyó mucho más que una cocina: construyó hogar.
A finales de noviembre, el chef de 56 años relataba en una entrevista con los colegas de Teleshow cómo sus días transcurrían bajo la intensidad de nuevos proyectos, pero también con la mira puesta en un merecido descanso después de un año de tanta labor. Una necesidad de frenar un poco la pelota y cuidarse a sí mismo. “Entendí que lo mejor es formar un gran equipo de trabajo, en el que se pueda delegar y, así, descansar”, expresó, al adelantar que planeaba tomarse unos días libres de cara a 2026.
Esa manera de encarar la vida terminó de consolidarse después de su casamiento, un punto de inflexión desde el cual empezó a trazar con claridad el rumbo de lo que venía, siempre atravesado por su espíritu inquieto y viajero. Así imaginaba su luna de miel, fiel a su identidad: "La idea es agarrar la ruta y recorrer el Sur. Llegar a Pirámides, ver las ballenas y cocinar, tomar mates, charlar y volver a trabajar, recorriendo la Argentina, que es lo que nos gusta”.
Lo que en ese momento sonaba a un simple plan de viaje, hoy adquiere otra dimensión y conmueve a quienes lo rodean. El vértigo de los compromisos, los sueños en marcha y los proyectos a futuro quedó en pausa frente a una prioridad absoluta: cuidar el corazón.
A ese presente cargado de emoción se suman las imágenes aún frescas de su boda con Sofía Zelaschi, celebrada el 18 de abril, un encuentro que reunió amor, historia familiar y el disfrute de lo esencial. En aquella misma entrevista, Christian había puesto en palabras su mirada sobre la vida y el bienestar, anclada en lo cotidiano y lo simple: “El lujo es estar en casa, en familia, el campo, disfrutando de este país que es maravilloso”.
Cuál fue el dato de Christian Petersen que generó preocupación
La información generó una fuerte conmoción este jueves, cuando se conocieron detalles del parte médico que mantiene en vilo a la familia y al entorno de Christian Petersen. Según trascendió, el dato que más alarma provoca por estas horas es la complejidad de su cuadro clínico, ya que cursa una falla multiorgánica.
La situación fue expuesta públicamente por Matías Vázquez en Puro Show (El Trece), donde compartió el comunicado oficial emitido desde el hospital: "El paciente Christian Petersen ingresó a terapia intensiva derivado del Hospital Junín de Los Andes, su estado es reservado y está actualmente con una falla multiorgánica. Esto es prensa oficial del hospital".
"Cadena de oración para el chef porque está atravesando el peor de los momentos. Es una noticia que genera un shock porque se lo veía siempre bien", sumó el conductor, con un mensaje cargado de preocupación y acompañamiento.
En ese mismo espacio, Vázquez leyó información publicada por el medio local Realidad San Martín, donde se mencionan estudios realizados en las últimas horas: "Se realizaron diversos estudios y análisis, si bien no hay confirmación oficial, trascendieron que las pruebas toxicológicas habrían arrojado resultados positivos, dato que hasta el momento no fue ratificado por fuentes médicas".
Finalmente, Nancy Duré aportó un dato que refuerza la gravedad del cuadro actual del chef y las limitaciones médicas que enfrenta: "El cuadro es bastante delicado, no pueden hacer la derivación".