Los profundos motivos que llevaron a Christian Petersen a apostar por la vida en el sur argentino

Lo que en ese momento sonaba a un simple plan de viaje, hoy adquiere otra dimensión y conmueve a quienes lo rodean. El vértigo de los compromisos, los sueños en marcha y los proyectos a futuro quedó en pausa frente a una prioridad absoluta: cuidar el corazón.

A ese presente cargado de emoción se suman las imágenes aún frescas de su boda con Sofía Zelaschi, celebrada el 18 de abril, un encuentro que reunió amor, historia familiar y el disfrute de lo esencial. En aquella misma entrevista, Christian había puesto en palabras su mirada sobre la vida y el bienestar, anclada en lo cotidiano y lo simple: “El lujo es estar en casa, en familia, el campo, disfrutando de este país que es maravilloso”.

Christian Petersen

Cuál fue el dato de Christian Petersen que generó preocupación

La información generó una fuerte conmoción este jueves, cuando se conocieron detalles del parte médico que mantiene en vilo a la familia y al entorno de Christian Petersen. Según trascendió, el dato que más alarma provoca por estas horas es la complejidad de su cuadro clínico, ya que cursa una falla multiorgánica.

La situación fue expuesta públicamente por Matías Vázquez en Puro Show (El Trece), donde compartió el comunicado oficial emitido desde el hospital: "El paciente Christian Petersen ingresó a terapia intensiva derivado del Hospital Junín de Los Andes, su estado es reservado y está actualmente con una falla multiorgánica. Esto es prensa oficial del hospital".

"Cadena de oración para el chef porque está atravesando el peor de los momentos. Es una noticia que genera un shock porque se lo veía siempre bien", sumó el conductor, con un mensaje cargado de preocupación y acompañamiento.

En ese mismo espacio, Vázquez leyó información publicada por el medio local Realidad San Martín, donde se mencionan estudios realizados en las últimas horas: "Se realizaron diversos estudios y análisis, si bien no hay confirmación oficial, trascendieron que las pruebas toxicológicas habrían arrojado resultados positivos, dato que hasta el momento no fue ratificado por fuentes médicas".

Finalmente, Nancy Duré aportó un dato que refuerza la gravedad del cuadro actual del chef y las limitaciones médicas que enfrenta: "El cuadro es bastante delicado, no pueden hacer la derivación".