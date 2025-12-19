Christian Petersen: se supo el motivo por el cual ocultaron su internación una semana

Pero cuando María Belén le consultó si se esperaba un parte médico por parte del hospital, Ciuffolotti lo negó rotundamente. "No, no emiten ningún parte médico. Todo pedido solicitado de la familia”, indicó.

christian petersen 4

Por qué la internación de Christian Petersen se mantuvo oculta

“Esto que nos enteramos nosotros ahora es porque un trabajador del hospital nos dio la información en un primer momento y nosotros a partir de allí hicimos las averiguaciones correspondientes”, comentó el periodista, que trabaja en San Martín de los Andes.

“Esto nos tomó casi 12 horas a nosotros para poder confirmarlo”, agregó Sebastián, antes de explicar que no tuvo oportunidad de hablar con testigos del malestar de Petersen, ya que ni siquiera sabe si la excursión continuó o se suspendió en el momento para el resto de los participantes.

“Ustedes me preguntaban si había habido otros conocidos que viajaban con ellos, que pretendían hacer el ascenso. Algunos volvieron, otros... Imagínate que ante una situación así, vos vas a un ascenso y ves una situación de estas características automáticamente, hay que cambiar las cuestiones. Entonces nos centramos en el ascenso y en la salud de Christian”, cerró.