Christian Petersen: se supo el motivo por el cual ocultaron su internación una semana
La salud del reconocido chef Christian Petersen mantiene en vilo al mundo gastronómico y televisivo. Y ahora salió a la luz un fuerte dato.
19 dic 2025, 08:13
El chef Christian Petersen atraviesa horas difíciles luego de sufrir una descompensación cardíaca durante una excursión en el Sur del país. El cocinero, de 56 años, permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo, de San Martín de los Andes, donde es asistido por un equipo médico especializado.
Mientras se sigue de cerca su evolución, la noticia volvió a poner en primer plano la figura de uno de los chefs más reconocidos de la Argentina, con una extensa trayectoria en la gastronomía profesional, la televisión y el ámbito empresarial.
Y en las últimas horas se supo también por qué esta información permaneció oculta durante una semana: por pedido de la familia.
En el ciclo Tarde o Temprano (El Trece), el periodista Sebastián Ciuffolotti habló con María Belén Ludueña, a quien le aclaró que el chef ni siquiera llegó a ascender por el volcán Lanín, sino que su colapso se produjo en la base. “Esto fue en la previa”, señaló.
Pero cuando María Belén le consultó si se esperaba un parte médico por parte del hospital, Ciuffolotti lo negó rotundamente. "No, no emiten ningún parte médico. Todo pedido solicitado de la familia”, indicó.
Por qué la internación de Christian Petersen se mantuvo oculta
“Esto que nos enteramos nosotros ahora es porque un trabajador del hospital nos dio la información en un primer momento y nosotros a partir de allí hicimos las averiguaciones correspondientes”, comentó el periodista, que trabaja en San Martín de los Andes.
“Esto nos tomó casi 12 horas a nosotros para poder confirmarlo”, agregó Sebastián, antes de explicar que no tuvo oportunidad de hablar con testigos del malestar de Petersen, ya que ni siquiera sabe si la excursión continuó o se suspendió en el momento para el resto de los participantes.
“Ustedes me preguntaban si había habido otros conocidos que viajaban con ellos, que pretendían hacer el ascenso. Algunos volvieron, otros... Imagínate que ante una situación así, vos vas a un ascenso y ves una situación de estas características automáticamente, hay que cambiar las cuestiones. Entonces nos centramos en el ascenso y en la salud de Christian”, cerró.