El impactante mensaje de Christian Petersen previo al colapso que sufrió en el volcán Lanín
Días antes de atravesar su descompensación, el reconocido chef había recurrido a sus redes para expresar, sin filtros, el momento personal que estaba viviendo. Aquí, el posteo de Christian Petersen que hoy cobra otro impacto.
19 dic 2025, 08:46
El impactante mensaje de Christian Petersen previo al colapso que sufrió en el volcán Lanín
Mientras crece la preocupación por el colapso que padeció en el volcán Lanín la semana pasada pero que se conoció recién este jueves, por estas horas salió a la luz un profundo posteo que Christian Petersen había compartido días antes, donde hablaba sin filtros de su presente emocional.
“Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad”, escribió en su cuenta de Instagram el chef que fue jurado de El Gran Premio de la Cocina en la pantalla de El Trece un par de años atrás, citando un pasaje de Rabindranath Tagore, y acompañándolo con una galería de fotos donde se lo muy enamorado de su actual pareja, Sofía Zelaschi.
Petersenn y Zelaschi pasaron por el registro civil en abril de este año tras un romance de siete años. Su historia de amor nació nada menos que en el set televisivo de El Gran Premio de la Cocina, donde él era uno de los jurados y ella era una de las participantes.
Según reveló en alguna entrevista a Hola!, se gustaron ni bien se conocieron pero en ese momento ninguno de los dos se animó a expresar sus sentimientos. Recién cuando Sofía quedó eliminada del reality, una conocida en común del programa de El Trece le contó al chef que ella estaba triste porque ya no lo vería.
Ese fue el impulso para que Petersen la invitase a trabajar en su restaurante, aunque allí se enteró que Sofía estaba por casarse con otro hombre. Él, que también estaba en pareja, se separó y no dudó en declarársele, lo que desencadenó que ella hiciera lo mismo.
Y a pesar de que Petersen casi la duplicaba en edad, los dos se dieron la chance de vivir una fuertísima historia de amor, que en principio fue clandestina. Fue recién a los dos años que oficializaron la relación.
Fue allá por 2020 cuando los sorprendió la pandemia, momento en que decidieron mudarse juntos con sus respectivos hijos. El hijo de Zelaschi aceptó desde el minuto uno a Petersen y los chicos de él -Hans, Lars y Francis- forjaron una excelente relación con la nueva pareja de su padre, que por estas horas no se despega de Christian en su internación.
Cuál fue el alarmante comportamiento de Christian Petersen minutos antes de la descompensación que generó preocupación
Con el correr de las horas, la preocupación por el estado de salud de Christian Petersen no hace más que aumentar y, en paralelo, empiezan a salir a la luz datos inquietantes sobre lo que ocurrió instantes antes de la grave descompensación que sufrió durante una excursión en el volcán Lanín, en la provincia de Neuquén.
De acuerdo a la información aportada por el periodista Sebastián Ciuffolotti desde el lugar de los hechos, el reconocido chef y figura televisiva habría tenido una conducta completamente fuera de lo habitual en plena montaña. Según detalló, “tuvo una especie de brote, se sacó los zapatos y las medias, a pesar del frío extremo, y comenzó a correr descalzo por la montaña”. Esta situación encendió todas las alarmas entre quienes lo acompañaban, que no dudaron en pedir ayuda inmediata ante el riesgo que implicaba su accionar en un entorno tan hostil.
Frente a ese escenario, los compañeros de excursión dieron aviso a un guardaparque y se puso en marcha un operativo de rescate para descenderlo del volcán lo antes posible. La prioridad fue trasladarlo a un centro de salud cercano, ya que su estado generaba una profunda preocupación.
Una vez fuera de la montaña, Petersen fue derivado al Hospital de Complejidad N°6, donde se le realizaron estudios de urgencia. En ese contexto, comenzaron a surgir versiones sobre lo que habrían detectado los médicos. Ciuffolotti señaló que “en uno de los análisis, aparentemente, habrían hallado algún tipo de anfetamina o algo por el estilo”. Sin embargo, el periodista fue cauto y remarcó que, por respeto a la familia y ante la falta de un parte médico oficial, no se brindaron precisiones adicionales.
Con el paso de las horas, el cuadro clínico se habría complicado aún más. Según explicó el comunicador, los síntomas que presentó el chef encendieron señales de alerta entre los profesionales de la salud. “Esto le habría generado la falla multiorgánica, sudoraciones y una excitación extrema. Llegó al hospital de Junín muy excitado, ‘muy arriba’, como se suele decir. Lo sedaron y, una vez estabilizado, lo trasladaron a San Martín de los Andes”, detalló.
La gravedad de la situación fue analizada también por la periodista Silvia Fernández Barrio, quien explicó el alcance de un diagnóstico de este tipo. “Falla multiorgánica es muy severo y puede ser mortal: es cuando empiezan a fallar corazón, pulmones, riñones, los órganos, y eso te puede llevar a la muerte”, advirtió, dejando en claro el delicado momento que atraviesa el chef.
Mientras se aguardan novedades oficiales sobre su evolución, el estado de Christian Petersen mantiene en vilo tanto al ambiente gastronómico como al mundo del espectáculo, que sigue de cerca cada información que surge sobre su salud.