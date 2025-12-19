El impactante mensaje de Christian Petersen previo al colapso que sufrió en el volcán Lanín

Ese fue el impulso para que Petersen la invitase a trabajar en su restaurante, aunque allí se enteró que Sofía estaba por casarse con otro hombre. Él, que también estaba en pareja, se separó y no dudó en declarársele, lo que desencadenó que ella hiciera lo mismo.

Y a pesar de que Petersen casi la duplicaba en edad, los dos se dieron la chance de vivir una fuertísima historia de amor, que en principio fue clandestina. Fue recién a los dos años que oficializaron la relación.

Fue allá por 2020 cuando los sorprendió la pandemia, momento en que decidieron mudarse juntos con sus respectivos hijos. El hijo de Zelaschi aceptó desde el minuto uno a Petersen y los chicos de él -Hans, Lars y Francis- forjaron una excelente relación con la nueva pareja de su padre, que por estas horas no se despega de Christian en su internación.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi 1

Cuál fue el alarmante comportamiento de Christian Petersen minutos antes de la descompensación que generó preocupación

Con el correr de las horas, la preocupación por el estado de salud de Christian Petersen no hace más que aumentar y, en paralelo, empiezan a salir a la luz datos inquietantes sobre lo que ocurrió instantes antes de la grave descompensación que sufrió durante una excursión en el volcán Lanín, en la provincia de Neuquén.

De acuerdo a la información aportada por el periodista Sebastián Ciuffolotti desde el lugar de los hechos, el reconocido chef y figura televisiva habría tenido una conducta completamente fuera de lo habitual en plena montaña. Según detalló, “tuvo una especie de brote, se sacó los zapatos y las medias, a pesar del frío extremo, y comenzó a correr descalzo por la montaña”. Esta situación encendió todas las alarmas entre quienes lo acompañaban, que no dudaron en pedir ayuda inmediata ante el riesgo que implicaba su accionar en un entorno tan hostil.

Frente a ese escenario, los compañeros de excursión dieron aviso a un guardaparque y se puso en marcha un operativo de rescate para descenderlo del volcán lo antes posible. La prioridad fue trasladarlo a un centro de salud cercano, ya que su estado generaba una profunda preocupación.

Christian Petersen 1 (1)

Una vez fuera de la montaña, Petersen fue derivado al Hospital de Complejidad N°6, donde se le realizaron estudios de urgencia. En ese contexto, comenzaron a surgir versiones sobre lo que habrían detectado los médicos. Ciuffolotti señaló que “en uno de los análisis, aparentemente, habrían hallado algún tipo de anfetamina o algo por el estilo”. Sin embargo, el periodista fue cauto y remarcó que, por respeto a la familia y ante la falta de un parte médico oficial, no se brindaron precisiones adicionales.

Con el paso de las horas, el cuadro clínico se habría complicado aún más. Según explicó el comunicador, los síntomas que presentó el chef encendieron señales de alerta entre los profesionales de la salud. “Esto le habría generado la falla multiorgánica, sudoraciones y una excitación extrema. Llegó al hospital de Junín muy excitado, ‘muy arriba’, como se suele decir. Lo sedaron y, una vez estabilizado, lo trasladaron a San Martín de los Andes”, detalló.

La gravedad de la situación fue analizada también por la periodista Silvia Fernández Barrio, quien explicó el alcance de un diagnóstico de este tipo. “Falla multiorgánica es muy severo y puede ser mortal: es cuando empiezan a fallar corazón, pulmones, riñones, los órganos, y eso te puede llevar a la muerte”, advirtió, dejando en claro el delicado momento que atraviesa el chef.

Mientras se aguardan novedades oficiales sobre su evolución, el estado de Christian Petersen mantiene en vilo tanto al ambiente gastronómico como al mundo del espectáculo, que sigue de cerca cada información que surge sobre su salud.