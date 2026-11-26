La Administración Nacional de la Seguridad Social inició el cronograma de pagos de la Prestación por desempleo correspondiente a noviembre, un beneficio destinado a trabajadores que cesaron su actividad laboral por causas ajenas a su voluntad.
La ANSES confirmó los nuevos montos y el calendario de pagos de la Prestación por desempleo para noviembre, alcanzando un tope de hasta 398.800 pesos.
ANSES: cómo pedir la prestación por desempleo y cobrar hasta $398.800
La Administración Nacional de la Seguridad Social inició el cronograma de pagos de la Prestación por desempleo correspondiente a noviembre, un beneficio destinado a trabajadores que cesaron su actividad laboral por causas ajenas a su voluntad.
El importe de la prestación se calcula sobre el 75% de la mejor remuneración neta percibida en los últimos seis meses de trabajo, con un piso del 50% y un tope del 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para noviembre, el rango de cobro se sitúa entre $195.600 y $391.200, según la liquidación individual.
Los pagos de la prestación de desempleo, que se realizan a mes vencido, continúan actualizándose en función de las variaciones del salario mínimo. Los valores previstos para diciembre y enero de 2027 ya contemplan aumentos, elevando el tope máximo a $406.400.
El calendario de pagos de noviembre se organiza según la terminación del DNI de los beneficiarios. Los documentos terminados en 0 y 1 cobraron el miércoles 25, mientras que las terminaciones 2 y 3 lo hicieron el jueves 26. El cronograma se extiende hasta el martes 1 de diciembre para aquellos con DNI finalizados en 8 y 9.
Para acceder a la Prestación por Desempleo, es fundamental haber perdido el empleo sin justa causa, lo cual incluye despidos, cierre de empresa o vencimiento de contrato a plazo fijo. Además, se exigen al menos seis meses de aportes en los últimos tres años para trabajadores permanentes, o 90 días trabajados en el último año para eventuales y de temporada.
El plazo para iniciar el trámite es de 90 días hábiles posteriores al cese laboral. La solicitud puede realizarse de forma online a través de Mi ANSES o Atención Virtual, o presencialmente solicitando un turno en una oficina del organismo, presentando el DNI y la documentación que acredite el motivo del despido.