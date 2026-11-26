Para acceder a la Prestación por Desempleo, es fundamental haber perdido el empleo sin justa causa, lo cual incluye despidos, cierre de empresa o vencimiento de contrato a plazo fijo. Además, se exigen al menos seis meses de aportes en los últimos tres años para trabajadores permanentes, o 90 días trabajados en el último año para eventuales y de temporada.

Requisitos para cada trabajador

El plazo para iniciar el trámite es de 90 días hábiles posteriores al cese laboral. La solicitud puede realizarse de forma online a través de Mi ANSES o Atención Virtual, o presencialmente solicitando un turno en una oficina del organismo, presentando el DNI y la documentación que acredite el motivo del despido.