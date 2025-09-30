En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
RECETA

Carrot cake fitness: la versión saludable del clásico pastel de zanahoria que va a cambiar tus meriendas

El carrot cake o pastel de zanahoria es un clásico de la repostería, pero también puede adaptarse a una versión más saludable y nutritiva. Con ingredientes simples y equilibrados, podés disfrutar de un postre delicioso sin descuidar tu alimentación.

Carrot cake fitness: la versión saludable del clásico pastel de zanahoria que va a cambiar tus meriendas

El carrot cake es un postre reconocido por su sabor dulce y textura húmeda, además de su aporte de zanahoria, que lo hace más nutritivo que otros pasteles. En su versión fitness, se busca reducir azúcares refinados, grasas saturadas y calorías innecesarias, incorporando ingredientes integrales y naturales que mantengan la textura y el sabor tradicional.

Leé también Pan individual en freidora de aire: la receta casera que sorprende
pan individual en freidora de aire: la receta casera que sorprende

Esta receta no solo es apta para quienes cuidan su alimentación, sino que también es una excelente opción para desayunos, meriendas o postres sin culpa.

image

Ingredientes principales

  • Zanahoria rallada: aporta dulzor natural, fibra y vitaminas.

  • Harina integral o avena molida: reemplaza la harina refinada y brinda mayor saciedad.

  • Huevos o sustitutos: la fuente de proteína que ayuda a mantener la estructura del pastel.

  • Aceite vegetal o de coco: aporta humedad sin exceder en grasas saturadas.

  • Endulzante natural: como miel, stevia o eritritol, para controlar el azúcar.

  • Especias: canela, nuez moscada o jengibre para realzar el sabor.

  • Opcional: nueces, almendras o pasas, que aportan textura y nutrientes adicionales.

Preparación paso a paso

  • Precalentar el horno a 180°C y preparar el molde con un poco de aceite o papel manteca para que no se pegue.

  • Mezclar los ingredientes secos: harina integral, avena, polvo de hornear, canela y nuez moscada en un bol grande.

  • Batir los ingredientes húmedos: huevos, aceite y endulzante hasta que queden integrados.

  • Incorporar la zanahoria rallada a los húmedos y luego combinar con los secos hasta obtener una mezcla homogénea.

  • Agregar nueces o frutos secos si se desea. Esto le da un extra de textura y nutrientes.

  • Verter la mezcla en el molde y alisar la superficie con una espátula.

  • Hornear durante 30 a 40 minutos o hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio.

  • Dejar enfriar antes de desmoldar. Esto asegura que el pastel mantenga su forma y textura.

Opciones de cobertura

Para mantener el carrot cake fitness, se pueden usar alternativas más ligeras que el clásico frosting de queso crema y azúcar:

  • Yogur natural con un toque de miel

  • Queso ricotta bajo en grasa

  • Crema de anacardos o almendras

Estas opciones permiten mantener el dulzor y la cremosidad sin excederse en calorías.

Tips para un pastel más saludable

  • Usar harina de avena o integral para aumentar la fibra.

  • Evitar agregar demasiado azúcar o manteca; confiar en la dulzura natural de la zanahoria.

  • Incorporar frutos secos o semillas para sumar proteína y grasas saludables.

  • No sobrebatir la mezcla: esto ayuda a que el pastel quede húmedo y esponjoso.

Un postre nutritivo y delicioso

El carrot cake fitness demuestra que no es necesario sacrificar sabor por salud. Con ingredientes naturales y técnicas simples, se logra un pastel húmedo, aromático y nutritivo que puede disfrutarse en cualquier momento del día. Es ideal para quienes buscan opciones de repostería consciente sin perder el placer de un buen postre.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas
Notas relacionadas
Budín de pan casero: la receta de la abuela que nunca pasa de moda
La receta de torta de chocolate vegana que conquista a todos
El truco que cambia todo: el secreto para que la provoleta a la parrilla salga perfecta

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar