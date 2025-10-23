Quién es la angelita que se casó en secreto y recién ahora lo contó: "Fue hace un año"

La historia de amor también sorprendió por su rapidez. "Yo me casé a los dos meses de conocerlo", reveló Connie. Ante la curiosidad de Ángel, que quiso saber cómo se conocieron, ella detalló: "Lo conocí porque él me vio contando mi proyecto muy famosa para emprendedores. Yo no lo vi a él, él me vio a mí. Y aparte él hace muchos años me había llamado para contratarme para que le haga su marca personal".

Pero lo más inesperado llegó cuando De Brito le preguntó si le había gustado desde el primer momento. "Cuando lo viste la primera vez, ¿no te gustó?", consultó. "No. No", respondió sin dudar Connie. "¿Y ahora por qué te gustó?", insistió Ángel. La respuesta fue tan espontánea como romántica: "'Él hizo algo que fue que cuando me invitó a comer yo me estaba bajando de la camioneta, me encajó un beso y ahí me recorrió algo en el cuerpo".

Quién es la nueva angelita de LAM que reemplazará a Marcela Feudale

Luego de que Damasia Ochoa insinuara en el programa Los Profesionales de Siempre (El Nueve) que Mariana Brey podría ocupar el lugar de Marcela Feudale en LAM, fue Ángel de Brito quien este viernes por la noche se encargó de despejar todas las especulaciones. En vivo, el conductor anunció quién será finalmente la nueva figura que se sumará al exitoso ciclo de América TV.

La revelación llegó sobre el cierre del programa, cuando De Brito utilizó el clásico juego del enigmático para mantener la intriga hasta el último minuto. Fue entonces cuando confirmó que Denise Dumas será la flamante angelita que se incorpora al panel.

"¿Quién se suma a LAM? Mega figura. Ninguno adivinó. Me dijeron Marcela Tinayre. ¿Quién se suma como Angelita? Por primera vez va a ser panelista la señora conductora Denise Dumas", anunció Ángel mientras una imagen de la exmodelo aparecía en pantalla como bienvenida oficial. Aunque ya había estado en el programa como invitada, esta será su primera vez como panelista fija. "Lo hizo muy bien cuando vino y la convencí, así que Denise se suma", agregó con tranquilidad el periodista.

Además, De Brito explicó cuándo se concretará el debut de Dumas en el programa. "No el lunes, no va a arrancar el lunes porque tiene un viaje con Campi, se va de vacaciones ahora y a fin de mes se va a sumar. Me encanta me encanta una gran compañera", detalló. Esta aclaración llegó justo en la noche en que Marcela Feudale se despidió oficialmente del ciclo, ya que comenzará a conducir su propio espacio en Radio 10 a partir del próximo mes.

La producción de LAM le preparó una despedida especial a Feudale, quien además de ser locutora es historiadora y tiene una marcada afinidad con el peronismo. En homenaje, Pepe Ochoa y La Barbie se caracterizaron como Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, en alusión al 17 de octubre, Día de la Lealtad, una fecha clave para los seguidores del movimiento peronista y considerada por muchos como el punto de partida de una etapa fundamental en la historia del sindicalismo argentino.