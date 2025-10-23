Tini Stoessel se quebró al anunciar la cancelación de su primer show de Futtura Festival: el video

“Me pone muy triste la verdad, pero no puedo hacer nada. Nada, los amo y nos vemos el lunes, el sábado y bueno, las funciones que siguen. Nada, lloro porque estaba muy ilusionada por vernos. Los amo mucho”, manifestó, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos.

La cantante cerró su mensaje asegurando que estas decisiones “la exceden completamente”, pero que entiende que se trata “del bien y la seguridad de todos”.

Qué dice el comunicado de la producción de Futtura

Por la tarde del 23 de octubre, la producción de Futtura anunció la suspensión del primer show que se iba a realizar este viernes 24 del corriente mes.

Con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar del público, de los artistas y de todas las personas involucradas en la producción del evento, debido la previsión de condiciones meteorológicas adversas, lamentablemente nos vemos obligados a reprogramar el show del día 24 de octubre al día 27 de octubre en Tecnópolis y a la misma hora

Las entradas del día viernes 24 de octubre tendrán validez para el día lunes 27 de octubre sin necesidad de cambio. En caso de no poder asistir el día 27, se podrá pedir la devolución del dinero en [email protected].

Agradecemos la comprensión y el acompañamiento de todos. Para más información, pueden ingresar a www.fullticket.com.