Tini Stoessel se quebró al anunciar la cancelación de su primer show de Futtura Festival: el video

Tini Stoessel hizo un conmovedor descargo en sus redes sociales luego de que se anunciara la cancelación de Futtura, el show que cuenta con varias fechas y que tenía prevista su presentación el viernes 24 de octubre en Tecnópolis.

23 oct 2025, 21:16
Lamentablemente para Tini Stoessel y todos sus fanáticos, el primer show de Futtura que la artista tenía previsto este 24 de octubre en Tecnópolis debió reprogramarse para el 27 del mismo mes debido a que se esperan fuertes tormentas durante el fin de semana en Capital Federal. La decisión generó tristeza entre el público, quienes esperaban con ansias el inicio de la gira.

Al mismo tiempo que la producción emitió un comunicado oficial anunciando la cancelación, la cantante compartió un video en sus redes sociales donde se mostró profundamente afectada por la situación. En el material, Tini se lamenta de no poder encontrarse con su público como había planeado, mostrando su frustración y tristeza hasta el punto de romper en llanto.

La artista, que lleva casi un año preparando este proyecto musical, compartió un sentido mensaje en sus redes. Con el corazón partido y mucha frustración. Me pone extremadamente triste porque sé lo mucho que esperaron para este día, el esfuerzo inmenso que hicieron para poder estar acompañándome, y la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana, posteó primero un texto en Instagram Stories.

Luego, esa desazón la trasladó a un video: Bueno, nada, no saben cuánto lamento tener que haber informado de esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos.

“Me pone muy triste la verdad, pero no puedo hacer nada. Nada, los amo y nos vemos el lunes, el sábado y bueno, las funciones que siguen. Nada, lloro porque estaba muy ilusionada por vernos. Los amo mucho”, manifestó, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos.

La cantante cerró su mensaje asegurando que estas decisiones “la exceden completamente”, pero que entiende que se trata “del bien y la seguridad de todos”.

Qué dice el comunicado de la producción de Futtura

Por la tarde del 23 de octubre, la producción de Futtura anunció la suspensión del primer show que se iba a realizar este viernes 24 del corriente mes.

Con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar del público, de los artistas y de todas las personas involucradas en la producción del evento, debido la previsión de condiciones meteorológicas adversas, lamentablemente nos vemos obligados a reprogramar el show del día 24 de octubre al día 27 de octubre en Tecnópolis y a la misma hora

Las entradas del día viernes 24 de octubre tendrán validez para el día lunes 27 de octubre sin necesidad de cambio. En caso de no poder asistir el día 27, se podrá pedir la devolución del dinero en [email protected].

Agradecemos la comprensión y el acompañamiento de todos. Para más información, pueden ingresar a www.fullticket.com.

