A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
FILOSO

Ángel de Brito no tuvo piedad con la China Suárez tras el enfrentamiento con sus haters: "Nunca..."

En sus historias de Instagram, el conductor de LAM, Ángel de Brito, opinó sin filtro sobre la China Suárez.

23 oct 2025, 20:22
angel de brito y china suarez
angel de brito y china suarez

En las últimas horas, Ángel de Brito volvió a generar revuelo en redes sociales al abrir la clásica cajita de preguntas en sus historias de Instagram, una dinámica que utiliza con frecuencia para interactuar con sus seguidores y responder sin filtro a todo tipo de consultas.

Entre las preguntas que recibió, hubo varias que apuntaron directamente a la China Suárez, con quien el conductor de LAM (América TV) mantiene una relación tensa desde hace tiempo.

Leé también

Mauro Icardi halagó a la China Suárez y su comentario desató una polémica: "No es..."

mauro icardi halago a la china suarez y su comentario desato una polemica: no es...

“¿Qué pensás de que la China se burle de las haters como se burlaba de las que se cag...?”, le preguntó un usuario. De Brito no dudó en responder con dureza: “Ella me parece lamentable. Pero tiene derecho a contestar”.

Otro seguidor insistió con el tema y le consultó: "¿Qué fue ese brote de la nipona? ¿Jaja, no era que no le importaba?". El periodista, fiel a su estilo punzante, disparó: “Nunca le creería a una mentirosa serial”.

Estas declaraciones reavivan la tensión entre ambos y dejan en evidencia que, lejos de calmarse, el vínculo entre De Brito y Suárez sigue marcado por el enfrentamiento. Mientras tanto, la China continúa enfrentando críticas en redes sociales, y Ángel no pierde oportunidad para dejar clara su postura.

angel de brito china

angel de brito vs la china

¿Qué hizo la China Suárez tras recibir una ola de hate en redes?

La China Suárez volvió a plantarse frente a las críticas que recibe en redes sociales. Fiel a su estilo, respondió con sarcasmo y sin filtro. Desde sus historias de Instagram, la actriz decidió mostrar públicamente los mensajes agresivos que le enviaron tras publicar una serie de imágenes.

La ex protagonista de Casi Ángeles compartió en sus stories varias capturas de pantalla con comentarios que le dejaron algunas seguidoras en su último posteo. "Esas pestañas y esa boca"; "Vomito"; "Siempre las mismas fotos pedor..." y "Te faltó un poquito más de zoom ya que no se ve bien tu cara", fueron algunos de los mensajes que exhibió, acompañados por las fotos de perfil de quienes los escribieron.

Pero lejos de quedarse en el rol de víctima, la China eligió contestar con ironía. Publicó una nueva foto de su rostro en primer plano y escribió: “Ahí va con más zoom. Para que la pongas de fondo de pantalla”.

Una vez más, Suárez demostró que prefiere enfrentar los comentarios maliciosos con humor y actitud, dejando claro que no está dispuesta a tolerar el hostigamiento virtual sin decir nada.

china suarez 1
Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Angel de Brito China Suárez

Lo más visto