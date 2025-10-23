Ángel de Brito no tuvo piedad con la China Suárez tras el enfrentamiento con sus haters: "Nunca..."

Estas declaraciones reavivan la tensión entre ambos y dejan en evidencia que, lejos de calmarse, el vínculo entre De Brito y Suárez sigue marcado por el enfrentamiento. Mientras tanto, la China continúa enfrentando críticas en redes sociales, y Ángel no pierde oportunidad para dejar clara su postura.

¿Qué hizo la China Suárez tras recibir una ola de hate en redes?

La China Suárez volvió a plantarse frente a las críticas que recibe en redes sociales. Fiel a su estilo, respondió con sarcasmo y sin filtro. Desde sus historias de Instagram, la actriz decidió mostrar públicamente los mensajes agresivos que le enviaron tras publicar una serie de imágenes.

La ex protagonista de Casi Ángeles compartió en sus stories varias capturas de pantalla con comentarios que le dejaron algunas seguidoras en su último posteo. "Esas pestañas y esa boca"; "Vomito"; "Siempre las mismas fotos pedor..." y "Te faltó un poquito más de zoom ya que no se ve bien tu cara", fueron algunos de los mensajes que exhibió, acompañados por las fotos de perfil de quienes los escribieron.

Pero lejos de quedarse en el rol de víctima, la China eligió contestar con ironía. Publicó una nueva foto de su rostro en primer plano y escribió: “Ahí va con más zoom. Para que la pongas de fondo de pantalla”.

Una vez más, Suárez demostró que prefiere enfrentar los comentarios maliciosos con humor y actitud, dejando claro que no está dispuesta a tolerar el hostigamiento virtual sin decir nada.

