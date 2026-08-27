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El Papa León XIV ya prepara su visita a la Argentina: el mensaje que transmitió al Episcopado

El sumo pontífice recibió este jueves en el Vaticano a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, en el marco de los preparativos de su visita en noviembre a la Argentina. Karina Milei se reunió con funcionarios de las provincias que visitará.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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El Papa estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre (Foto: archivo).

El Papa estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre (Foto: archivo).

El Papa León XIV recibió este jueves a monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y a monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado. El encuentro del sumo pontífice y las máximas autoridades de la Iglesia Católica Argentina se dio en el marco de las definiciones de la agenda que tendrá la visita de León XIV a la Argentina, confirmada entre el 8 y el 11 de noviembre.

Leé también León XIV en Argentina: cómo será su visita, las ciudades que recorrerá y los preparativos del Gobierno
León XIV en Argentina: cómo será su visita, las ciudades que recorrerá y los preparativos del Gobierno. (Foto: Presidencia)

Según informó el Episcopado Argentino, "el encuentro se desarrolló en un clima cordial y afable" y "permitió compartir distintos aspectos de la vida de la Iglesia en la Argentina, así como conversar sobre la preparación de la visita del Santo Padre al país".

Durante la audiencia, que tuvo lugar este jueves por la mañana en Roma, los voceros de la Conferencia Episcopal Argentina informaron a A24.com que "el Papa manifestó su entusiasmo por el viaje y se mostró al tanto de las distintas opciones que se encuentran actualmente en estudio para su realización".

En ese marco, el Episcopado destacó especialmente "el deseo del Papa de que la visita tenga un carácter eminentemente pastoral" y que pueda "proyectarse más allá de los días del viaje, dejando frutos para la vida de la Iglesia y también para la sociedad argentina".

La audiencia se inscribe en el camino de preparación que la Iglesia en la Argentina viene realizando para recibir al Papa León XIV.

Según pudo saber A24.com de fuentes oficiales, el próximo domingo arribará a Buenos Aires la segunda delegación de enviados del Vaticano encabezados por Jorge Salas.

La agenda que maneja la Casa Rosada y la reunión de Karina Milei

Karina Milei encabezó el jueves a la tare en Casa Rosada la primera reunión interjurisdiccional con funcionarios de las provincias de Buenos Aires, CABA y Córdoba. Foto: Presidencia.

Karina Milei encabezó el jueves a la tare en Casa Rosada la primera reunión interjurisdiccional con funcionarios de las provincias de Buenos Aires, CABA y Córdoba. Foto: Presidencia.

El encuentro se produjo un día después de que en la Casa Rosada, la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, se reuniera el jueves por la tarde con funcionarios de las tres provincias que visitará el sumo pontífice: Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (CABA) y Martín Llaryora (Córdoba).

Se trató de la primera reunión de carácter interjurisdiccional, con representantes del Gobierno, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Durante el encuentro se repasaron aspectos vinculados con la seguridad, la logística y la organización de los eventos multitudinarios que el Papa llevará adelante en cada jurisdicción, así como cuestiones de comunicación y presupuestarias.

Participaron también la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; los jefes de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba, Gabriel Sánchez Zinny y Manuel Calvo, respectivamente; y el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.

En ese marco, la Casa Rosada confirmó que el próximo domingo llegará a la Argentina una comisión de trabajo de la Santa Sede que visitará los distintos escenarios previstos para los eventos durante la recepción del Santo Padre.

Luego de esa visita, se llevará a cabo una nueva reunión de trabajo interjurisdiccional para poner en común los distintos temas y proyectos vinculados con la organización, y continuar avanzando de manera coordinada con los equipos que participarán de las distintas instancias previstas.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Papa León XIV: Se reunió con autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina para preparar su visita en noviembre.
  • Agenda de Visita: El encuentro sirvió para definir aspectos de la agenda pastoral y logística del viaje papal al país.
  • Preparativos Oficiales: Karina Milei coordinó con provincias la seguridad y organización de los eventos que presenciará el Sumo Pontífice.
Resumen generado por Thinkindot AI
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