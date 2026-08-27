El Papa León XIV ya prepara su visita a la Argentina: el mensaje que transmitió al Episcopado





El Papa León XIV recibió esta mañana en audiencia a monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia… — Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) August 27, 2026

La audiencia se inscribe en el camino de preparación que la Iglesia en la Argentina viene realizando para recibir al Papa León XIV.

Según pudo saber A24.com de fuentes oficiales, el próximo domingo arribará a Buenos Aires la segunda delegación de enviados del Vaticano encabezados por Jorge Salas.

La agenda que maneja la Casa Rosada y la reunión de Karina Milei

Karina Milei encabezó el jueves a la tare en Casa Rosada la primera reunión interjurisdiccional con funcionarios de las provincias de Buenos Aires, CABA y Córdoba. Foto: Presidencia.

El encuentro se produjo un día después de que en la Casa Rosada, la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, se reuniera el jueves por la tarde con funcionarios de las tres provincias que visitará el sumo pontífice: Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (CABA) y Martín Llaryora (Córdoba).

Se trató de la primera reunión de carácter interjurisdiccional, con representantes del Gobierno, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Durante el encuentro se repasaron aspectos vinculados con la seguridad, la logística y la organización de los eventos multitudinarios que el Papa llevará adelante en cada jurisdicción, así como cuestiones de comunicación y presupuestarias.

Participaron también la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; los jefes de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba, Gabriel Sánchez Zinny y Manuel Calvo, respectivamente; y el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.

En ese marco, la Casa Rosada confirmó que el próximo domingo llegará a la Argentina una comisión de trabajo de la Santa Sede que visitará los distintos escenarios previstos para los eventos durante la recepción del Santo Padre.

Luego de esa visita, se llevará a cabo una nueva reunión de trabajo interjurisdiccional para poner en común los distintos temas y proyectos vinculados con la organización, y continuar avanzando de manera coordinada con los equipos que participarán de las distintas instancias previstas.