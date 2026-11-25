El ida y vuelta entre las dos continuó y fueron debatiendo algunos comentarios del pasado con los que no se pusieorn de acuerdo.

Cómo fue el tenso cruce entre Moria Casán y María Fernanda Callejón

María Fernanda Callejón afirmó que eso lo había aprendido de ella y ahí Moria Casán contestó firme: "Yo no te enseñé a hablar mal de ellos, te dije todo el tiempo que los soltaras. Les fuiste a decir a Ángel de Brito que lo querés y a Yanina Latorre la trataste con una suavidad que un felpudo era poco".

"Es la terapia que vos decís que no me hace efecto, a mí me hace efecto", siguió Callejón. Y Moria lanzó: "Sos muy buena actriz. Yo no sé cómo aguantaste tanto si te parece que yo te maltraté".

"Es lo que dice la gente", contestó Callejón. Y Moria le marcó: "Se te ha tenido una paciencia, se te ha respetado y dado un lugar como nadie. No hace falta que a mí me olfatees porque yo no necesito obsecuentes. Pero la obsecuencia que mostraste vos cuando le fuiste a dar un beso a Ángel, no lo puedo creer".

"Trabajo acá, ¿qué querés que haga? Ya el año que viene te liberás de mí", le confirmó Callejón sobre su futuro laboral lejos del programa. "No es eso. No estamos hablando de liberarte. No seas resentida, tené humor", cerró picante Moria Casán.

En charla con PrimiciasYa.com, María Fernanda Callejón confirmó hace unos días que no seguirá en La mañana con Moria y explicó los motivos: "Hasta el momento no hubo acuerdos, y también algunas cositas nuevas tengo en mente”, dijo la actriz.