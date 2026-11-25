Bullrich señaló que las empresas argentinas enfrentan dificultades para competir con sus pares internacionales debido a la carga impositiva y los elevados costos logísticos.

También cuestionó las consecuencias de la suba de las tasas de interés registrada durante 2025, que restringió el acceso al crédito hipotecario y al financiamiento empresarial.

En ese sentido, consideró necesario profundizar la reducción del costo del crédito para estimular el consumo, promover las inversiones y facilitar la modernización de las industrias nacionales.

La advertencia de Patricia Bullrich a Javier Milei de cara a las elecciones

La senadora recordó las consecuencias políticas y económicas que tuvo la derrota de Mauricio Macri en las elecciones primarias de 2019 y consideró que el actual Gobierno todavía dispone de margen para introducir modificaciones. “Tenemos tiempo para corregir el rumbo”, sostuvo.

Las declaraciones se suman a una serie de intervenciones públicas en las que Bullrich planteó la necesidad de vincular los avances macroeconómicos con mejoras en las condiciones de vida de la población.

Patricia Bullrich habló de sus aspiraciones presidenciales: “Me veo presidenta”

En una entrevista con el senador provincial mendocino Néstor Majul, en el ciclo de streaming Gordivinos, Patricia Bullrich, volvió a expresar sus aspiraciones de llegar a la Casa Rosada, aunque evitó confirmar una eventual candidatura para las elecciones de 2027.

“Estoy preparada para ser presidenta”, aseguró la ex ministra de Seguridad. Recordó su candidatura presidencial de 2023 por Juntos por el Cambio y reivindicó su experiencia en la gestión pública y su capacidad para tomar decisiones.

Consultada directamente sobre la posibilidad de ocupar el máximo cargo del Poder Ejecutivo, respondió: “Me veo presidenta si logro una representación social fuerte”.

Sin embargo, la jefa del bloque libertario en el Senado buscó desvincular sus aspiraciones de la coyuntura electoral. Sus declaraciones se conocieron en medio de los reiterados reclamos al Gobierno para acelerar la recuperación económica antes de los comicios de 2027.

Los anteriores cuestionamientos de Bullrich al programa económico del Gobierno

La semana pasada, Bullrich había reclamado medidas de alivio para los trabajadores asalariados, las pequeñas y medianas empresas, la industria y la construcción. “El rumbo es el correcto, pero necesita un refuerzo”, manifestó entonces a través de sus redes sociales.

Durante un encuentro con empresarios, también pidió cautela frente a las expectativas de un triunfo electoral en primera vuelta y sostuvo que el oficialismo debe trabajar para ampliar su respaldo social.

En aquella oportunidad, la senadora defendió el equilibrio fiscal y descartó la implementación de medidas que implicaran abandonar los fundamentos del programa macroeconómico.

Sin embargo, insistió en que la estabilidad y la desaceleración de la inflación deben traducirse en mejores condiciones para las familias y los sectores productivos.

La respuesta de Javier Milei a las diferencias con Patricia Bullrich

Ante los anteriores planteos de la senadora, el Presidente había buscado descomprimir las tensiones internas y ratificó su vínculo político con la exministra de Seguridad. “Cómo la vamos a echar, es mi socia”, aseguró Milei la semana pasada durante una entrevista con A24.

El mandatario defendió la convivencia de distintas opiniones dentro de La Libertad Avanza, aunque reafirmó su compromiso con el equilibrio fiscal y rechazó la posibilidad de flexibilizar las restricciones presupuestarias.