Furor en Netflix: la miniserie de 8 capítulos que recién se estrena y es el nuevo fenómeno mundial. (Foto: Archivo)
La bestia en mí es la nueva apuesta deNetflix para sacudir el catálogo de thrillers psicológicos del año. Esta miniserie, creada por Howard Gordon (el cerebro detrás de Homeland), llega con una historia inquietante, actuaciones impecables y una atmósfera tan cargada de tensión que parece imposible apartar la mirada.
Claire Danes y Matthew Rhys se enfrentan en un duelo interpretativo que promete convertirse en uno de los grandes éxitos del gigante del streaming.
Desde su estreno, La bestia en mí ha despertado curiosidad por su mezcla de drama íntimo y misterio criminal. Su tono oscuro, sus personajes atormentados y su narrativa llena de giros recuerdan por momentos al mejor Gordon, aquel que supo redefinir el género de espionaje con Homeland y que ahora se sumerge en los laberintos de la mente humana.
De qué trata La bestia en mí en Netflix
En el corazón de La bestia en mí se encuentra Aggie Wiggs, interpretada por Claire Danes, una reconocida escritora que intenta reconstruir su vida tras la devastadora muerte de su hijo. Sumida en el dolor, su matrimonio se desmorona y su inspiración desaparece. Vive en un barrio residencial aparentemente tranquilo, alejada del bullicio y del mundo literario que una vez la consagró.
Todo cambia cuando aparece Nile Jarvis (Matthew Rhys), un empresario inmobiliario acaudalado y misterioso, conocido por ser el principal sospechoso de la desaparición de su esposa, Nina Jarvis (Brittany Snow). La llegada de Jarvis altera la calma del vecindario y, de algún modo, también el frágil equilibrio emocional de Aggie.
Aggie empieza a seguir los pasos de su nuevo vecino, a investigar su pasado y a inspirarse en él para escribir una novela. Sin embargo, cuanto más se adentra en la historia de Jarvis, más borrosos se vuelven los límites entre la ficción y la realidad. La escritora comienza a sospechar que lo que imagina podría ser más real de lo que parece.
El sello de Howard Gordon: Expedientes X, 24 y Homeland
El nombre de Howard Gordon garantiza calidad en la televisión contemporánea. Su carrera comenzó con un clásico: Los expedientes secretos X. Luego consolidó su prestigio con 24, una serie que redefinió el ritmo narrativo en la pantalla chica. Pero fue con Homeland donde alcanzó el estatus de autor, retratando los dilemas morales y emocionales de una agente de inteligencia en guerra constante consigo misma.
Con La bestia en mí, Gordon vuelve a su terreno favorito: el de los personajes complejos, las conspiraciones mentales y las relaciones humanas llevadas al extremo. En esta ocasión, el creador apuesta por un formato más íntimo y emocional, donde el enemigo no está fuera, sino dentro. La tensión no nace del espionaje ni del terrorismo, sino de la propia mente.
El guion, coescrito por Gabe Rotter y Daniel Pearle (American Crime Story), refuerza ese tono psicológico con una escritura precisa y cargada de simbolismo. La dirección corre a cargo de Tyne Rafaeli (Tracker) y Antonio Campos (El diablo a todas horas), quienes imprimen una estética sobria, con luces frías y encuadres que potencian la sensación de aislamiento y peligro.
El elenco de la miniserie La bestia en mí
Claire Danes
Matthew Rhys
Brittany Snow
Natalie Morales
Jonathan Banks
Tim Guinee
David Lyons
Hettienne Park
Deirdre O'Connell
Aleyse Shannon
Por qué La bestia en mí promete ser un éxito
Netflix ha encontrado en La bestia en mí una fórmula irresistible: una historia de suspenso elegante, un elenco de prestigio y un guion que mezcla emoción, intriga y reflexión. La miniserie está diseñada para una maratón perfecta: capítulos que terminan con giros inesperados, tensión en cada minuto y un tono cinematográfico que atrapa desde el primer episodio.
Todo apunta a que La bestia en mí será una de las producciones más comentadas de la temporada. Un viaje oscuro al corazón de la mente, donde cada respuesta genera una nueva pregunta.