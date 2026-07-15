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"Sin piedad": los durísimos titulares de la prensa internacional tras la derrota de Francia en el Mundial

Los medios franceses reflejaron la desilusión por la caída en las semifinales del Mundial 2026, mientras que en España celebraron el pase a la gran final.

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Sin piedad: los durísimos titulares de la prensa tras la eliminación de Francia ante España

"Sin piedad": los durísimos titulares de la prensa tras la eliminación de Francia ante España
Leé también España finalista del Mundial 2026: ganó con autoridad 2 a 0 y dejó afuera a Francia
(Foto: Reuters).

Uno de los encabezados más contundentes fue el de L'Équipe, que definió la derrota con un escueto pero demoledor "Desastre en Dallas". En su edición impresa, además, publicó: "Estrella fugaz. Impotentes ante la Roja, los Bleus fallaron en el partido y no conseguirán su tercer título mundial".

En la misma línea, Le Figaro tituló: "Se acaba el sueño para los Bleus, eliminados sin piedad de la Copa del Mundo por la Roja", resaltando la superioridad del seleccionado español.

Por su parte, Le Parisien apeló a la ironía con el título: "Francia-España (0-2): se cancela el espectáculo de fuegos artificiales…", en referencia a un partido que estuvo lejos de cumplir con las expectativas francesas.

La euforia de la prensa española

Del otro lado, los principales diarios deportivos de España celebraron el pase a la final con portadas cargadas de entusiasmo.

AS eligió el título "Una lección para el mundo", mientras que Marca publicó: "Otra vez es de verdad: a la final del Mundial".

En tanto, El País puso el foco en el funcionamiento del equipo dirigido por Luis de la Fuente y destacó: "Una gran España se impone con claridad ante Francia y pasa a la final del Mundial".

El eco internacional

La clasificación de España también ocupó un lugar destacado en los principales medios del mundo. El británico The Guardian señaló que "España llega a la final del Mundial con goles de Oyarzabal y Porro que hundieron a una lamentable selección francesa".

Por su parte, el alemán Bild fue otro de los más duros con el conjunto francés y tituló: "Eliminación en el Día Nacional: sin oportunidades ante España, las estrellas mundiales decepcionan. ¡Francia en estado de shock!".

Con el triunfo en Dallas, España se convirtió en el primer finalista del Mundial 2026 y ahora espera por el ganador del cruce entre Argentina e Inglaterra, que definirá al segundo equipo que buscará levantar la Copa del Mundo.

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