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Japón venció a Brasil con un gol agónico y el partido terminó en escándalo

La selección japonesa se impuso por 3-2 en Singapur, pese al doblete de Vinicius Jr. La polémica por el último gol derivó en las expulsiones de Carlo Ancelotti y Raphinha.

Japón celebró un triunfo agónico ante Brasil en un amistoso que terminó con polémica y expulsiones.

Japón celebró un triunfo agónico ante Brasil en un amistoso que terminó con polémica y expulsiones.

La selección de Japón consiguió un triunfo agónico por 3-2 ante Brasil este sábado, en un amistoso disputado en el Estadio Nacional de Singapur. El equipo asiático llegó a estar dos goles arriba, pero la Canarinha logró empatar gracias a dos tantos de Vinicius Jr. Cuando el encuentro parecía terminar igualado, Tatsuhiro Sakamoto marcó el gol de la victoria.

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Foto: REUTERS/Rodrigo Valle

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti sufrió una derrota inesperada, en un partido que también tuvo polémica y expulsiones. La reacción brasileña no alcanzó para evitar la caída ante un rival que aprovechó sus oportunidades y golpeó en el momento justo.

Japón sorprendió a Brasil con dos goles en el primer tiempo

El partido comenzó con un Japón decidido a aprovechar los espacios que dejaba la defensa brasileña. A los 14 minutos, Takefusa Kubo encabezó un contraataque, recibió un pase de Ritsu Doan, ingresó al área y definió para establecer el 1-0.

La sorpresa fue todavía mayor cinco minutos después. Luego de una jugada por la derecha y un centro de Nakano, Keito Nakamura recibió dentro del área y definió con precisión para ampliar la diferencia.

Brasil sintió el impacto, pero consiguió reaccionar. Con Vinicius Jr. como principal referencia ofensiva, comenzó a ganar terreno y a generar situaciones de peligro. A los 32 minutos, Bruno Guimarães recuperó la pelota y asistió al delantero del Real Madrid, que sacó un potente remate desde afuera del área y la clavó en un ángulo para marcar el descuento.

El gol modificó el desarrollo del encuentro. La selección brasileña ganó confianza, manejó mejor la pelota y estuvo cerca de llegar al empate antes del descanso, aunque el arquero Suzuki respondió ante las oportunidades de André y sus compañeros.

Vinicius Jr. consiguió el empate, pero Japón lo ganó sobre el final

En el segundo tiempo, Brasil mantuvo la iniciativa y salió en busca de la igualdad. El equipo de Carlo Ancelotti adelantó sus líneas y encontró espacios para atacar, aunque Japón consiguió equilibrar el desarrollo durante varios minutos.

La insistencia brasileña tuvo su premio a los 30 minutos. Después de una jugada preparada a partir de un tiro de esquina, Vinicius Jr. recibió por la izquierda, enganchó hacia el centro y sacó un remate colocado que terminó en el fondo de la red. La pelota pegó en los dos postes antes de ingresar y significó el 2-2.

Con el empate, Brasil fue por más y estuvo muy cerca de dar vuelta el resultado. Endrick tuvo una oportunidad inmejorable con un potente disparo desde afuera del área que dio en el travesaño.

Pero cuando el encuentro parecía encaminado hacia la igualdad, Japón encontró el gol del triunfo. En tiempo de descuento, Tatsuhiro Sakamoto aprovechó una pelota que quedó dentro del área después de una jugada ofensiva y definió para establecer el 3-2 definitivo.

La conquista desató los reclamos de los brasileños, que protestaron por una supuesta infracción sobre João Gomes en el inicio de la jugada. La discusión terminó con las expulsiones del entrenador Carlo Ancelotti y del delantero Raphinha.

De esta manera, Japón se quedó con un triunfo agónico ante una de las principales potencias del fútbol mundial, mientras que Brasil se fue de Singapur con una derrota pese a la gran actuación individual de Vinicius Jr.

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