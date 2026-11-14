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Wanda Nara sorprendió al revelar qué planes tenía para el fin de semana del escándalo con Icardi y la China

Dos viernes atrás, un nuevo enfrentamiento en la “Casa de los Sueños” entre Wanda Nara y Mauro Icardi terminó con una denuncia por lesiones leves contra el delantero y frustró los planes que ella tenía para esos días. Los detalles.

14 nov 2026, 11:21
Wanda Nara sorprendió al revelar qué planes tenía para el fin de semana del escándalo con Icardi y la China

Wanda Nara sorprendió al revelar qué planes tenía para el fin de semana del escándalo con Icardi y la China

Wanda Nara sorprendió al revelar qué planes tenía para el fin de semana del escándalo con Icardi y la China

Wanda Nara sorprendió al revelar qué planes tenía para el fin de semana del escándalo con Icardi y la China

La polémica por el escándalo en la ya tristemente célebre “Casa de los Sueños” sumó un nuevo capítulo. A una semana del tenso episodio que involucró a Wanda Nara, Mauro Icardi, China Suárez y Martín Migueles, que terminó con una denuncia por lesiones leves contra el futbolista realizada por la hija mayor de la conductora, la mediática rompió el silencio este viernes en PrimiciasYa (América TV) por la tarde, y por la noche LAM, donde contó cómo atravesó aquellos días.

En una comunicación telefónica con Ángel de Brito durante su programa nocturno en la pantalla de América TV, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) habló desde su rol de madre y reconoció que lo sucedido alteró por completo sus planes. Al describir cómo imaginaba pasar ese fin de semana, lo definió como “un poco diferente” de lo que finalmente terminó siendo.

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“Venía el Papa, yo ya había tenido un encuentro con Francisco en Roma en su momento, y tenía todo planeado de hacer un fin de semana un poco más tranquilo con Maru Botana, que queríamos ir juntas y teníamos todo organizado”, contó. Sin embargo, el conflicto cambió sus planes por completo. “La verdad que esto me cambió todos los planes. Me la pasé en la fiscalía y en la comisaría”, reconoció.

Wanda explicó que fue su hija quien se comunicó con ella y que no dudó en presentarse para acompañarla. “Cualquier padre o cualquier madre está para sus hijos y más en una situación así”, sostuvo. Además, admitió que todavía intenta procesar lo ocurrido. “Fue medio una urgencia, por así decirlo. Todavía estoy un poco shockeada con todo lo que viví y todo lo que pasamos”, expresó.

Sobre los próximos pasos judiciales, manifestó que espera que “se aclare todo” y confió en que los profesionales intervinientes tomarán las medidas necesarias para resguardar a las menores durante los futuros encuentros con su padre. En ese sentido, hizo una autocrítica: “Si bien yo muchas cosas las anticipé, las dije, las expresé, a veces hasta que las cosas no pasan, uno no toma los recaudos suficientes”.

Otro momento de la entrevista llegó cuando De Brito le contó que China Suárez tendría intenciones de denunciarla por amenazas. Lejos de mostrarse preocupada, Nara respondió: “Bueno, que haga lo que quiera”. También cuestionó la manera en que la actriz ingresó en su vida y habló de mentiras y situaciones que calificó de “turbias” y “oscuras”.

Por último, se refirió a la exposición de sus hijos y cuestionó duramente a quienes opinan sobre la situación de una menor sin conocer lo sucedido. “Es increíble lo fácil que es hablar de un menor que no pertenece a tu familia con tanta impunidad, sin darse cuenta de que estás hablando de un niño”, disparó. Y concluyó: “Hay formas. Y no conocen la situación desde adentro y ni se imaginan la seriedad y lo grave que es lo que pasa”.

Cómo fue la feroz pelea de Wanda Nara con la China Suárez en el escándalo de la 'Casa de los Sueños'

La escandalosa disputa entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sumó, días atrás, un nuevo episodio que volvió a sacudir al mundo del espectáculo. Este viernes, en Puro Show (El Trece), Angie Balbiani dio a conocer un video inédito que expone parte del feroz cruce que protagonizaron la empresaria y la actriz en la famosa Casa de los sueños, ubicada en Nordelta.

De acuerdo con lo que explicaron en el ciclo, las imágenes habrían sido registradas por la propia China Suárez y muestran a Wanda Nara fuera de sí, con una catarata de insultos y amenazas dirigidas a la actual pareja de su exmarido.

"Sos una negra de mier… Estás acá por plata, pelotuda", se escucha decir a la conductora de MasterChef Celebrity en medio de la acalorada discusión.

Pero el ataque verbal no terminó ahí. Lejos de bajar el tono, Wanda redobló la apuesta y lanzó una fuerte advertencia: "Ni sabés por qué estás acá. Te mato yo a palos, idiota. Frente a semejante frase, la actriz no se quedó callada y le contestó: ¿A quién vas a matar a palos?".

La respuesta provocó otra reacción de la empresaria, que continuó con las descalificaciones: "Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta".

La crudeza del material generó un fuerte impacto en el estudio y volvió a poner el foco en la violencia verbal que marcó el enfrentamiento. En ese contexto, Angie Balbiani también explicó por qué suelen existir registros de los distintos episodios que involucran a las partes de esta disputa.

"Ya conocen las reglas del juego, los trucos, y quieren tener evidencia de todo lo que pasa", sostuvo la panelista, al referirse a la costumbre de los entornos de Wanda Nara y Mauro Icardi de grabar sus conversaciones e intercambios.

Por su parte, Matías Vázquez no ocultó su sorpresa ante lo que acababa de ver y lanzó una contundente reflexión: "Si esto no es violencia no sé qué es".

Sin embargo, hubo un detalle especialmente sensible que llevó a la producción a tomar una decisión sobre el contenido. Según explicó Balbiani, durante el episodio había menores de edad presentes y optaron por reservar algunos fragmentos para protegerlas. "No tenemos que olvidarnos que esto lo presenciaron dos nenas. Nos pareció que hasta acá estaba bien y era correcto", aclaró.

     

 

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