Netflix vuelve a despertar interés con un thriller protagonizado por José Coronado que enfrenta a un padre con sus propios límites.
José Coronado arrasa en Netflix con la mejor película española y dura menos de 2 horas. (Foto: Archivo)
Dirigida por Miguel Ángel Vivas, la película reúne a Ana Wagener, Asia Ortega, Pol Monen y Ester Expósito en un thriller que no solamente busca mantener al espectador en tensión, sino que también lo obliga a preguntarse qué haría si estuviera en el lugar de sus protagonistas.
La historia comienza con una pregunta que funciona como una advertencia: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por tu hijo? Esa es la premisa que sostiene la película y que acompaña al público durante un relato en el que el dolor, la violencia, la incomunicación y la venganza se convierten en elementos centrales.
En Tu hijo, José Coronado interpreta a Jaime Jiménez, un médico que construyó una vida profesional y familiar aparentemente estable en Sevilla. Tiene una buena reputación, una carrera consolidada y comparte su hogar con su esposa Carmen y sus dos hijos adolescentes, Marcos y Sara.
Todo cambia de manera abrupta cuando recibe una noticia devastadora mientras trabaja en el hospital. Su hijo Marcos fue trasladado después de sufrir una brutal golpiza. Las consecuencias de la agresión son irreversibles en ese momento: el joven queda en estado vegetativo.
La vida de Jaime se transforma por completo. El hombre que hasta entonces había mantenido una existencia ordenada se enfrenta a una situación que no puede resolver con sus conocimientos médicos ni con los recursos habituales de la justicia.
La policía inicia las actuaciones correspondientes, pero el protagonista considera que la investigación no avanza con la rapidez que necesita. La desesperación comienza a imponerse sobre cualquier razonamiento. El dolor se transforma en ira y la impotencia termina empujándolo a tomar una decisión que cambiará su destino. Jaime decide investigar por su cuenta.
José Coronado construye un personaje que no responde al perfil de un héroe tradicional. Jaime es un hombre corriente que atraviesa una situación extraordinaria y que, en medio de la desesperación, empieza a justificar decisiones cada vez más peligrosas.
El peso dramático de Tu hijo no recae exclusivamente en José Coronado. La película construye su historia a través de un reparto que representa diferentes perspectivas sobre la tragedia familiar y el universo juvenil que rodea al conflicto.
Ana Wagener interpreta a Carmen, la esposa de Jaime y madre de los dos adolescentes. Su personaje forma parte de una familia que se desmorona después de la agresión. La tragedia no afecta solamente al protagonista: también transforma las relaciones entre quienes intentan afrontar una situación que parece imposible de superar.
Por su parte, Pol Monen interpreta a Marcos, el hijo que sufrió la brutal paliza. Su situación es el detonante de toda la historia y el motivo que lleva a Jaime a abandonar progresivamente los límites de su vida anterior.
Asia Ortega da vida a Sara, la otra hija del matrimonio, cuya presencia permite ampliar la mirada sobre las relaciones familiares y la distancia que puede existir entre padres e hijos.
A este grupo se suma Ester Expósito, que interpreta a Andrea. Su personaje forma parte del entorno juvenil que Jaime comienza a investigar y que representa un mundo desconocido para el protagonista.
La fuerza de Tu hijo está en que no reduce su conflicto a una historia sobre la búsqueda de los responsables de una agresión.
El recorrido de Jaime también plantea interrogantes sobre la responsabilidad individual, la justicia, los vínculos familiares y la manera en que las personas reaccionan cuando el dolor supera su capacidad de control.
La historia deja una pregunta difícil de esquivar: cuando alguien cree que está haciendo justicia por amor, ¿en qué momento deja de distinguir entre proteger a los suyos y convertirse en parte del problema?