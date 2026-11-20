Todo cambia de manera abrupta cuando recibe una noticia devastadora mientras trabaja en el hospital. Su hijo Marcos fue trasladado después de sufrir una brutal golpiza. Las consecuencias de la agresión son irreversibles en ese momento: el joven queda en estado vegetativo.

La vida de Jaime se transforma por completo. El hombre que hasta entonces había mantenido una existencia ordenada se enfrenta a una situación que no puede resolver con sus conocimientos médicos ni con los recursos habituales de la justicia.

La policía inicia las actuaciones correspondientes, pero el protagonista considera que la investigación no avanza con la rapidez que necesita. La desesperación comienza a imponerse sobre cualquier razonamiento. El dolor se transforma en ira y la impotencia termina empujándolo a tomar una decisión que cambiará su destino. Jaime decide investigar por su cuenta.

José Coronado construye un personaje que no responde al perfil de un héroe tradicional. Jaime es un hombre corriente que atraviesa una situación extraordinaria y que, en medio de la desesperación, empieza a justificar decisiones cada vez más peligrosas.

Jose Coronado, Ana Wagener y Asia Ortega encabezan el elenco

El peso dramático de Tu hijo no recae exclusivamente en José Coronado. La película construye su historia a través de un reparto que representa diferentes perspectivas sobre la tragedia familiar y el universo juvenil que rodea al conflicto.

Ana Wagener interpreta a Carmen, la esposa de Jaime y madre de los dos adolescentes. Su personaje forma parte de una familia que se desmorona después de la agresión. La tragedia no afecta solamente al protagonista: también transforma las relaciones entre quienes intentan afrontar una situación que parece imposible de superar.

Por su parte, Pol Monen interpreta a Marcos, el hijo que sufrió la brutal paliza. Su situación es el detonante de toda la historia y el motivo que lleva a Jaime a abandonar progresivamente los límites de su vida anterior.

Asia Ortega da vida a Sara, la otra hija del matrimonio, cuya presencia permite ampliar la mirada sobre las relaciones familiares y la distancia que puede existir entre padres e hijos.

A este grupo se suma Ester Expósito, que interpreta a Andrea. Su personaje forma parte del entorno juvenil que Jaime comienza a investigar y que representa un mundo desconocido para el protagonista.

El debate que deja abierto el thriller protagonizado por José Coronado

La fuerza de Tu hijo está en que no reduce su conflicto a una historia sobre la búsqueda de los responsables de una agresión.

El recorrido de Jaime también plantea interrogantes sobre la responsabilidad individual, la justicia, los vínculos familiares y la manera en que las personas reaccionan cuando el dolor supera su capacidad de control.

La historia deja una pregunta difícil de esquivar: cuando alguien cree que está haciendo justicia por amor, ¿en qué momento deja de distinguir entre proteger a los suyos y convertirse en parte del problema?

Mirá el tráiler de Tu hijo en Netflix