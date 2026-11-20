Sin embargo, la modelo no pasó inadvertida y se convirtió en una de las figuras más destacadas de la noche. Fiel a su estilo, deslumbró con un impactante vestido rojo con brillos, escote pronunciado y mangas tipo capa, un diseño que acaparó las miradas durante toda la gala.

Cabe recordar que, desde que se complicó la comunicación entre Vicuña y China Suárez por cuestiones vinculadas al cuidado de sus dos hijos menores desde que la actriz está en pareja con Mauro Icardi, Pampita mantuvo una postura de respaldo hacia el actor. Incluso, en distintas oportunidades, destacó públicamente sus cualidades como padre, pese a que en el pasado fue la actriz quien ocupó el lugar que ella había dejado en la vida del chileno.

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Cómo anunció Pampita que no se había separado de Martín Pepa

La inesperada aparición pública de Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa volvió a poner en escena su historia de amor. Cuando todo parecía indicar que la pareja había decidido separarse una vez más, ambos sorprendieron al mostrarse juntos y muy acaramelados durante un importante evento social. Las imágenes sirvieron para desmentir las versiones de nueva crisis y ruptura que habían comenzado a circular días antes.

El encuentro tuvo lugar el sábado 14 de noviembre, en el marco de los festejos por el 150° aniversario del Hipódromo de Palermo, una de las citas sociales más destacadas del fin de semana.

Allí, la modelo y el polista compartieron un palco y no hicieron demasiado por disimular la cercanía. Por el contrario, se mostraron abrazados, intercambiaron gestos de complicidad y disfrutaron juntos de la jornada, dejando una imagen muy diferente a la que se esperaba después de los últimos rumores de crisis.

Las fotos exclusivas de PrimiciasYa.com de la pareja no tardaron en llamar la atención, especialmente porque aparecieron pocos días después de que trascendiera que el romance había llegado nuevamente a su final.

Cabe recordar que el pasado 4 de noviembre, Yanina Latorre había sorprendido con una información sobre la situación sentimental de ambos en Sálvese quien pueda, el ciclo que conduce por América TV.

En aquella oportunidad, la conductora aseguró que Pampita y Martín Pepa estaban separados desde hacía aproximadamente 15 días. Además, explicó que, según los datos que manejaba, esta vez habría sido el polista quien tomó la determinación de terminar la relación.

Sin embargo, la reciente aparición pública de ambos parece haber modificado el escenario. Las muestras de cariño y la naturalidad con la que se mostraron juntos reavivaron las versiones de reconciliación y dejaron abierta la incógnita sobre el presente de la pareja.

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