2. Macerar las frutillas: lavar y cortar las frutillas en cuartos. Agregar las tres cucharadas de azúcar y dejar reposar durante unos 10 minutos, hasta que suelten su almíbar natural.

3. Procesar los ingredientes: licuar o procesar las frutillas maceradas junto con la leche condensada casera ya fría.

4. Incorporar la crema: agregar los 250 gramos de crema de leche y procesar durante unos segundos, solamente hasta integrar.

5. Llevar al freezer: distribuir la mezcla en moldes para helados o en bolsitas plásticas. Para facilitar el llenado, se puede utilizar un adaptador de pico de manga como embudo.

6. Congelar: llevar al freezer durante aproximadamente 3 horas, hasta que los helados estén firmes.

Con estas cantidades se obtienen alrededor de 10 helados de frutilla a la crema, ideales para disfrutar durante los días de calor.