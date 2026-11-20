Con los días cálidos de la primavera, nunca está de más disfrutar de un helado de frutilla a la crema y darse un gustito. Con pocos ingredientes y en simples pasos, es posible preparar en casa una opción rica, económica y refrescante.
Una receta fácil y económica que lleva pocos ingredientes y tiene un secreto para lograr una textura bien cremosa: la leche condensada casera. Rinde aproximadamente 10 helados y no necesita máquinas especiales.
Helados caseros de frutilla a la crema, con una textura súper cremosa y un intenso sabor a fruta. Una receta fácil y refrescante para disfrutar en los días de calor.
Con los días cálidos de la primavera, nunca está de más disfrutar de un helado de frutilla a la crema y darse un gustito. Con pocos ingredientes y en simples pasos, es posible preparar en casa una opción rica, económica y refrescante.
La receta tiene un truco clave para conseguir una textura bien cremosa: preparar leche condensada casera con leche en polvo, azúcar y leche. No requiere máquinas especiales y permite obtener unos helados ideales para disfrutar como postre o merienda.
500 g de frutillas.
3 cucharadas de azúcar.
250 g de crema de leche.
100 g de leche en polvo.
50 g de azúcar.
150 cc de leche.
Gotas de esencia de vainilla.
(La receta corresponde al canal de YouTube "MatyCocinaOK").
1. Preparar la leche condensada casera: colocar en una cacerola la leche en polvo, los 50 gramos de azúcar y la leche. Llevar al fuego y revolver constantemente hasta que rompa el hervor. Retirar, agregar unas gotas de esencia de vainilla y dejar enfriar.
2. Macerar las frutillas: lavar y cortar las frutillas en cuartos. Agregar las tres cucharadas de azúcar y dejar reposar durante unos 10 minutos, hasta que suelten su almíbar natural.
3. Procesar los ingredientes: licuar o procesar las frutillas maceradas junto con la leche condensada casera ya fría.
4. Incorporar la crema: agregar los 250 gramos de crema de leche y procesar durante unos segundos, solamente hasta integrar.
5. Llevar al freezer: distribuir la mezcla en moldes para helados o en bolsitas plásticas. Para facilitar el llenado, se puede utilizar un adaptador de pico de manga como embudo.
6. Congelar: llevar al freezer durante aproximadamente 3 horas, hasta que los helados estén firmes.
Con estas cantidades se obtienen alrededor de 10 helados de frutilla a la crema, ideales para disfrutar durante los días de calor.