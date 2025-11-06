Valentina Cervantes contó su historia más difícil con Enzo Fernández: "Cuando nació Olivia, el no..."

Embed

Claramente, esa fue una etapa clave para fortalecer la relación de pareja y afrontar todo lo que vendría luego. “Después todo cambió. Empezó a jugar, lo convocaron, y la vida se transformó. Pero yo siempre recuerdo esos primeros años, porque fueron los más difíciles”, remarcó a pura humildad.

“Olivia es nuestra mayor alegría. Ella llegó en un momento en el que no sabíamos cómo íbamos a hacer, pero lo hicimos. Y eso me llena de orgullo”, resaltó a la hora de explicar cómo vivieron la adaptación a los cambios que vivieron en tan poco tiempo desde que el futbolista empezó a tener exposición luego del Mundial de Qatar y su desembarco deportivo en Europa.

“Pasamos de no tener nada a vivir en otro país, con otra cultura, otro idioma. Fue un proceso largo”, aseguró Valentina así como también confió que aprendió a darle valor a cada etapa, estableciendo las enormes diferencias ante el nacimiento de su segundo hijo.

Mientras que reveló que a la nena tenían que comprarle ropa usada, apenas tres años después "cuando nació Benja, por suerte, la realidad es otra totalmente. Estoy muy agradecida por eso”, cerró agradecida por su presente familiar.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández con sus hijos

Cómo convenció Enzo Fernández a Valentina Cervantes para que renuncie a MasterChef Celebrity

En las últimas horas trascendió que Valentina Cervantes decidió dar un paso al costado en MasterChef Celebrity (Telefe), donde se había convertido en una de las figuras más queridas del ciclo culinario.

La noticia fue confirmada por Ángel De Brito en LAM (América TV), quien reveló los motivos detrás de la inesperada renuncia. Según el conductor, la decisión de la influencer estuvo directamente relacionada con un pedido de Enzo Fernández, su pareja y padre de sus hijos.

“Renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso”, explicó De Brito al aire, haciendo referencia al mediocampista del Chelsea.

Embed

De acuerdo con la información brindada en el programa, Fernández le habría manifestado a Valentina su deseo de que regrese cuanto antes a Inglaterra, donde reside la familia. Frente a esta situación, la participante no dudó en priorizar su vida personal y optó por abandonar la competencia, pese al cariño del público y el buen desempeño que venía mostrando en las cocinas del reality conducido por Wanda Nara.

La salida de Cervantes sorprendió al equipo de producción, que ahora deberá definir cómo continuará el formato: si incorporará un reemplazo o si ajustará la duración de la temporada. Mientras tanto, el episodio de su despedida aún no saldrá al aire, ya que el programa cuenta con varias emisiones grabadas con antelación.

De esta manera, la modelo se prepara para emprender su regreso a Inglaterra en los próximos días, poniendo fin a su paso por MasterChef Celebrity. Su participación había sido una de las más comentadas en redes sociales, donde muchos seguidores destacaban su simpatía y la frescura con la que afrontaba cada desafío. Ahora, lejos de los focos televisivos, Valentina retoma su vida familiar junto a Enzo y sus dos hijos, Olivia y Benjamín.