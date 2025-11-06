Valentina Cervantes contó su historia más difícil con Enzo Fernández: "Cuando nació Olivia, el no..."
Mientras por estas horas se supo que renunció a MasterChef Celebrity, Valentina Cervantes recordó los comienzos de su relación con el futbolista campeón del mundo.
6 nov 2025, 10:57
En las últimas horas cuando se supo que, coincidentemente con un el último cruce con Wanda Nara, Valentina Cervantes presentó su renuncia en MasterChef Celebrity (Telefe) para regresar a Londres donde la espera su pareja, Enzo Fernández, y sus dos hijos, la aún participante del reality recordó los duros comienzos de su relación con el futbolista campeón del mundo.
De visita en Perros de la calle (Urbana Play), la influencer charló largo y tendido con Andy Kusnetzoff donde contó que con Enzo se conocieron cuando ella tenía 17 años y él 16, y cuán duros fueron los comienzos de la relación: “Al año nos fuimos a vivir juntos. No teníamos nada, ni tele, ni heladera, ni cama. Dormíamos en un colchón en el piso”.
Por ese entonces, Enzo jugaba en River Plate pero todavía no tenía firmado ningún contrato profesional. Fue allí que confió que “cuando nació Olivia, él no tenía un sueldo fijo”, al tiempo que agregó: “Yo trabajaba en un call center, y él entrenaba".
“Fue muy fuerte. Yo tenía 19 años. Él no cobraba, y yo tenía que mantener la casa. Me levantaba a las seis de la mañana, dejaba a Olivia con mi mamá, iba a trabajar, volvía, cocinaba, limpiaba. Era todo muy intenso”, continuó detallando con la habitual honestidad con la que se maneja cada vez que habla con la prensa, donde en ningún momento la caretea.
Claramente, esa fue una etapa clave para fortalecer la relación de pareja y afrontar todo lo que vendría luego. “Después todo cambió. Empezó a jugar, lo convocaron, y la vida se transformó. Pero yo siempre recuerdo esos primeros años, porque fueron los más difíciles”, remarcó a pura humildad.
“Olivia es nuestra mayor alegría. Ella llegó en un momento en el que no sabíamos cómo íbamos a hacer, pero lo hicimos. Y eso me llena de orgullo”, resaltó a la hora de explicar cómo vivieron la adaptación a los cambios que vivieron en tan poco tiempo desde que el futbolista empezó a tener exposición luego del Mundial de Qatar y su desembarco deportivo en Europa.
“Pasamos de no tener nada a vivir en otro país, con otra cultura, otro idioma. Fue un proceso largo”, aseguró Valentina así como también confió que aprendió a darle valor a cada etapa, estableciendo las enormes diferencias ante el nacimiento de su segundo hijo.
Mientras que reveló que a la nena tenían que comprarle ropa usada, apenas tres años después "cuando nació Benja, por suerte, la realidad es otra totalmente. Estoy muy agradecida por eso”, cerró agradecida por su presente familiar.
Cómo convenció Enzo Fernández a Valentina Cervantes para que renuncie a MasterChef Celebrity
En las últimas horas trascendió que Valentina Cervantes decidió dar un paso al costado en MasterChef Celebrity (Telefe), donde se había convertido en una de las figuras más queridas del ciclo culinario.
La noticia fue confirmada por Ángel De Brito en LAM (América TV), quien reveló los motivos detrás de la inesperada renuncia. Según el conductor, la decisión de la influencer estuvo directamente relacionada con un pedido de Enzo Fernández, su pareja y padre de sus hijos.
“Renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso”, explicó De Brito al aire, haciendo referencia al mediocampista del Chelsea.
De acuerdo con la información brindada en el programa, Fernández le habría manifestado a Valentina su deseo de que regrese cuanto antes a Inglaterra, donde reside la familia. Frente a esta situación, la participante no dudó en priorizar su vida personal y optó por abandonar la competencia, pese al cariño del público y el buen desempeño que venía mostrando en las cocinas del reality conducido por Wanda Nara.
La salida de Cervantes sorprendió al equipo de producción, que ahora deberá definir cómo continuará el formato: si incorporará un reemplazo o si ajustará la duración de la temporada. Mientras tanto, el episodio de su despedida aún no saldrá al aire, ya que el programa cuenta con varias emisiones grabadas con antelación.
De esta manera, la modelo se prepara para emprender su regreso a Inglaterra en los próximos días, poniendo fin a su paso por MasterChef Celebrity. Su participación había sido una de las más comentadas en redes sociales, donde muchos seguidores destacaban su simpatía y la frescura con la que afrontaba cada desafío. Ahora, lejos de los focos televisivos, Valentina retoma su vida familiar junto a Enzo y sus dos hijos, Olivia y Benjamín.