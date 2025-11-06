Daniel Vila habló por primera vez de la situación de Marcelo Tinelli: qué dijo

"Lo vi en X que me había agradecido. Mi participación solamente se circunscribió a tratar de poner de acuerdo a las partes, al deudor y al acreedor. Bueno, no fue una reunión muy grata y muy amable la que hubo en aquel momento", recordó el empresario.

Y amplió sobre aquel cónclave donde trató de que las partes lleguen a un acuerdo: "Estamos hablando de febrero o marzo del año pasado, hace tiempo ya. Es un tema simple: hay una persona que debe dinero y hay otra persona que quiere cobrar, es tan fácil como eso".

"No sé cuánto dinero, no me meto en eso. Pero mi intervención fue esa, tratando de juntar a dos partes: uno que quería cobrar y otro que era el deudor. Incluso el acreedor, dueño de la deuda, tiene fallos judiciales a su favor, no es muy difícil", continuó explicando el empresario sobre la deuda que tiene el conductor.

Y cerró sobre el tema: "Es una persona muy correcta Gustavo (Scaglione), socio nuestro en América y en Telefe, y yo lo quiero mucho a Marcelo también pero bueno, es una deuda y alguien que lo quiere cobrar, eso".

La felicidad de Daniel Vila por el primer título de Independiente Rivadavia de Mendoza

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina 2025 después de vencer por penales a Argentinos Juniors en la gran final disputada en Córdoba, luego de un vibrante empate 2 a 2 en los 90 minutos de partido.

Daniel Vila, presidente del club mendocino, mostró toda su alegría por el gran logro obtenido y la primera estrella oficial de la institución.

"Tenía mucha fe en este equipo. Los jugadores sacaron adelante un partido muy difícil y pudimos conseguir la copa y el pase a la Libertadores. Con este grupo que tiene un coraje bárbaro salimos adelante, tenía mucha fe en el equipo", indicó.

El club no sólo logró su primer título sino que también obtuvo el pasaje a la Copa Libertadores 2026, certamen que disputará por primera vez.

"Llegar hasta donde se pueda, hay que plantearse objetivos posibles, con participar de la copa y hacer un buen papel Independiente se tiene que dar por satisfecho", indicó Vila.

Y consultado por el futbolista colombiano Sebastián Villa, figura del equipo, el presidente del club comentó: "Es un jugador de elite. Seguramente cuando se habra el libro de pases va a haber muchos interesados en él. Habrá que ver qué quiere hacer él, hay que esperar, para eso falta. Tiene contrato hasta 2027", comentó sobre el destacado delantero.