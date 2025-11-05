La serie más vista de Netflix vuelve con una nueva temporada y es el estreno más esperado. (Foto: Archivo)
Nadie quiere esto sigue demostrando que las comedias románticas aún pueden reinventarse. Netflix confirmó oficialmente la tercera temporada de esta serie protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody, una dupla que conquistó al público con su química y un enfoque distinto sobre las relaciones modernas.
El anuncio llegó pocos días después del estreno de la segunda entrega, que debutó el 23 de octubre de 2025 y rápidamente se ubicó entre los títulos más vistos de la plataforma. Con una mezcla de ironía, ternura y crítica social, la historia de Joanne y Noah logró mantenerse en el centro de la conversación y consolidarse como una de las rom-coms más exitosas del catálogo de Netflix.
Según informó la propia compañía a través de sus redes oficiales, el elenco ya está en preparación para comenzar el rodaje de los nuevos episodios. En un video publicado en la cuenta de Netflix se ve a Kristen Bell comunicando la noticia a sus compañeros de reparto, quienes reaccionaron con entusiasmo ante la confirmación.
De qué trata Nadie quiere esto en Netflix
La comedia Nadie quiere esto irrumpió en el catálogo de Netflix en 2024 con una premisa sencilla pero efectiva. Joanne (interpretada por Bell) es una mujer descreída del amor que conduce un popular podcast sobre sexo y citas modernas. Noah (Adam Brody), en cambio, es un rabino recientemente divorciado que intenta reconstruir su vida y su fe en las relaciones humanas.
Ambos se conocen durante una cena con amigos en común y, a partir de ese momento, surge una conexión inesperada que desafía las creencias y límites de cada uno. Lo que comienza como una relación casual se transforma en un vínculo complejo, donde las diferencias culturales, espirituales y emocionales se convierten en el verdadero motor de la trama.
Durante su primera temporada, la serie exploró cómo dos personas con visiones opuestas del amor intentan construir algo real en medio del caos sentimental del siglo XXI. La segunda entrega, sin embargo, llevó las cosas más lejos: Joanne comenzó a considerar la posibilidad de convertirse al judaísmo para formalizar su relación con Noah.
En un contexto donde las comedias románticas suelen seguir fórmulas previsibles, Nadie quiere esto se destacó por su tono fresco y su retrato realista de los vínculos amorosos.
Aunque Netflix aún no ha revelado una fecha oficial de estreno, todo apunta a que la nueva entrega podría llegar en 2026, siguiendo el mismo patrón de producción que las temporadas anteriores.
La segunda temporada ya había sorprendido con la participación especial de Leighton Meester (pareja en la vida real de Brody) y Seth Rogen, por lo que no se descarta que la tercera entrega vuelva a incluir cameos de figuras reconocidas del cine y la televisión estadounidense.
Nadie quiere esto: el fenómeno de la serie en Netflix
Cuando Netflix lanzó Nadie quiere esto, pocos imaginaron que una comedia romántica tan sencilla terminaría generando un fenómeno global. Su éxito se explica por varios factores: la cercanía emocional de sus personajes, los diálogos inteligentes, el humor cotidiano y la química natural entre sus protagonistas.
Además, la serie logró conectar con un público adulto que se sentía poco representado en las historias de amor tradicionales. Joanne y Noah no son jóvenes idealistas ni buscan el amor perfecto: son dos personas con heridas, contradicciones y dudas, que intentan entender qué significa amar en tiempos donde la inmediatez lo domina todo.
El enfoque también llamó la atención de la crítica. Medios como Variety y The Hollywood Reporter destacaron la audacia del guion al abordar temas poco explorados en el género, como la espiritualidad, las crisis existenciales y la necesidad de aceptación.