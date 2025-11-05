La serie más vista de Netflix vuelve con una nueva temporada y es el estreno más esperado

Ambos se conocen durante una cena con amigos en común y, a partir de ese momento, surge una conexión inesperada que desafía las creencias y límites de cada uno. Lo que comienza como una relación casual se transforma en un vínculo complejo, donde las diferencias culturales, espirituales y emocionales se convierten en el verdadero motor de la trama.

Nadie quiere esto Netflix 1

Durante su primera temporada, la serie exploró cómo dos personas con visiones opuestas del amor intentan construir algo real en medio del caos sentimental del siglo XXI. La segunda entrega, sin embargo, llevó las cosas más lejos: Joanne comenzó a considerar la posibilidad de convertirse al judaísmo para formalizar su relación con Noah.

En un contexto donde las comedias románticas suelen seguir fórmulas previsibles, Nadie quiere esto se destacó por su tono fresco y su retrato realista de los vínculos amorosos.

Embed Es oficial ¡'Nadie quiere esto' vuelve para una tercera temporada! pic.twitter.com/6ECQ0CPGqM — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 4, 2025

Qué se sabe sobre Nadie quiere esto: Temporada 3

Aunque Netflix aún no ha revelado una fecha oficial de estreno, todo apunta a que la nueva entrega podría llegar en 2026, siguiendo el mismo patrón de producción que las temporadas anteriores.

La segunda temporada ya había sorprendido con la participación especial de Leighton Meester (pareja en la vida real de Brody) y Seth Rogen, por lo que no se descarta que la tercera entrega vuelva a incluir cameos de figuras reconocidas del cine y la televisión estadounidense.

Nadie quiere esto Netflix 3

Nadie quiere esto: el fenómeno de la serie en Netflix

Cuando Netflix lanzó Nadie quiere esto, pocos imaginaron que una comedia romántica tan sencilla terminaría generando un fenómeno global. Su éxito se explica por varios factores: la cercanía emocional de sus personajes, los diálogos inteligentes, el humor cotidiano y la química natural entre sus protagonistas.

Además, la serie logró conectar con un público adulto que se sentía poco representado en las historias de amor tradicionales. Joanne y Noah no son jóvenes idealistas ni buscan el amor perfecto: son dos personas con heridas, contradicciones y dudas, que intentan entender qué significa amar en tiempos donde la inmediatez lo domina todo.

Nadie quiere esto Netflix 2.jpg

El enfoque también llamó la atención de la crítica. Medios como Variety y The Hollywood Reporter destacaron la audacia del guion al abordar temas poco explorados en el género, como la espiritualidad, las crisis existenciales y la necesidad de aceptación.