A días del clásico: ex jugador de Boca, preso por la muerte de su novia, rompió el silencio con una carta devastadora

image

“Quiero decir con total claridad que soy inocente. Jamás instigué a nadie al suicidio ni tuve la intención de causar daño”, escribió Benítez.

“He sido víctima de una situación muy dura, donde se me señaló y condenó públicamente con mentiras, sin pruebas, inventos y dichos que se contradicen”.

Desde su celda, el exfutbolista pidió “prudencia y respeto” y aseguró que la joven nunca lo denunció, remarcando que las denuncias vinieron de los padres de ella: “Anabelia nunca me denunció. Jamás hizo una denuncia en mi contra. Las denuncias las hizo su padre, quien sí tiene varias denuncias por violencia, incluso de su propia mujer”, escribió.

La doctora Steckler, en nombre de su defendido, también apuntó contra la exposición mediática del caso: “La presión mediática ejercida por terceros ha intentado imponer una narrativa que no corresponde a la realidad. Junior Benítez decidió romper el silencio, pero siempre dentro del marco judicial y con pruebas documentales”, expresó.

La letrada además aclaró que el exjugador tiene prohibido usar redes sociales desde enero de 2024, y que cualquier mensaje difundido en su nombre será únicamente a través de su defensa legal.

Para entender el impacto de esta carta hay que volver atrás. Benítez conoció a Anabelia Ayala cuando aún estaba casado y tenía cuatro hijos. La relación, que comenzó como un vínculo romántico, se transformó en un entramado de celos, rupturas y denuncias cruzadas. Los padres de la joven denunciaron a Benítez por violencia psicológica y amenazas, asegurando que su hija “vivía controlada y amedrentada”.

“Mi hija estaba controlada las 24 horas. Era continuamente amenazada”, declaró el padre, Juan Carlos Ayala, en su momento.

El 1 de enero de 2024, Anabelia fue hallada ahorcada en su habitación. Su tablet, encendida, mostraba una videollamada reciente con Benítez. Para la familia, eso fue una prueba de que él presenció el hecho y no intervino.

Esa fue la base de la nueva causa que lo mantiene bajo investigación: instigación al suicidio.

“Ella venía sufriendo mucho” En otro pasaje de su carta, Benítez escribió: “Ella venía atravesando graves dificultades emocionales… Cuando la conocí, tenía mucho dolor y varios intentos de suicidio previos. Jamás ejercí violencia. Intenté ayudarla y contenerla”.

La defensa sostiene que existen cartas y mensajes donde la joven expresaba cariño y confianza hacia Benítez incluso durante su detención. “Ella le escribía todos los días”, aseguró la abogada.

A días del clásico con River, una historia de este ex jugador pone en el tapete de nuevo la violencia psicológica y, sobre todo, es otro aspecto judicial sacude el mundo xeneize.