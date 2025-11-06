"Él nunca...": la aterradora hipótesis de la familia de Pedro Kreder, el jubilado desaparecido en Chubut
La familia Kreder insiste en mantener la visibilidad del caso para sostener el despliegue de búsqueda en el terreno donde fue encontrada la camioneta de la pareja.
A más de 25 días de la desaparición de Pedro Kreder (75) y su pareja, Juana, la familia continúa exigiendo respuestas y reclamando que no se detenga el operativo de búsqueda en el interior de la provincia de Chubut, donde la pareja fue vista por última vez.
El caso mantiene en vilo a la comunidad local y reaviva el fantasma de otros episodios similares en la zona, donde años atrás desapareció el joven Diego Barría, quien aún hoy permanece sin aparecer.
“No vamos a abandonar esa búsqueda de ninguna manera hasta que encontremos una respuesta a esto que está sucediendo, que realmente es inexplicable”, expresó Gabriela Kreder, hija del jubilado, en diálogo con Cadena 3.
Con la voz quebrada, sostuvo que la familia se sostiene únicamente por el acompañamiento social y por el compromiso de los equipos de rescate que continúan trabajando en un terreno difícil, extenso y marcado por antecedentes que aún no tienen cierre.
La camioneta, el cañadón y un escenario que ya tiene historia
Pedro y Juana fueron vistos por última vez hace más de tres semanas. La camioneta en la que viajaban fue encontrada encajada en un sector profundo del cañadón, una zona de muy difícil acceso y conocida por los vecinos por sus barrancos, barro y caminos inestables.
Ese lugar no es uno más: es el mismo sector donde desapareció Diego Barría en 2022, un caso que también conmocionó a la provincia y que permanece sin resolución completa. Para la familia Kreder, esta coincidencia no es menor.
“Papá conocía la zona y sabía que era peligrosa. Él nunca hubiese entrado ahí. Nunca la hubiese arriesgado a Juana. Eso lo descartamos desde el primer momento”, afirmó Gabriela, en referencia a una de las principales hipótesis que se analizan: que la pareja habría ingresado al área por decisión propia y luego quedó atrapada.
Estas son las palabras que hoy sostienen la hipótesis central de la familia:la camioneta no llegó allí por voluntad de Pedro. Para ellas, es imposible que el jubilado haya conducido hasta ese punto sin tener una urgencia o sin estar bajo algún tipo de presión o situación externa.
“La primera hipótesis que descartamos es que él haya llegado voluntariamente manejando la camioneta hasta ese lugar. Eso no pasó. Eso lo sabemos nosotras”, insistió Gabriela.
Además, señaló que las cámaras de seguridad analizadas no permiten confirmar que las dos personas registradas en el vehículo fueran Pedro y Juana.
“Las cámaras están, pero no se visualizan las personas que van adentro ni se puede asegurar que sean ellos”, dijo.
Esta falta de identificación abre un interrogante que la investigación aún no resolvió.
La búsqueda continúa: bomberos, perros y brigadas
Los operativos siguen activos día a día. A la búsqueda se sumaron recientemente bomberos de Trelew y perros entrenados en rastreo de restos humanos provenientes de Río Gallegos. También hay participación de la Brigada de Búsqueda de Personas, policías provinciales y grupos de rescate voluntarios.
Sin embargo, el terreno es extenso, cerrado y de difícil acceso. Cada centímetro requiere tiempo, herramientas y condiciones climáticas favorables.
“Que el caso no pierda visibilidad es súper importante. Nos contiene como familia y hace que nadie baje los brazos”, expresó Gabriela.