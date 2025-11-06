José Coronado arrasa en Netflix con la serie española más vista y apenas tiene 8 episodios

El papel de José Coronado, por su parte, es fundamental en esta historia. Él encarna a Teo Aguilar, un experimentado inspector de la Unidad de Delitos Especiales que se enfrenta a una investigación cada vez más oscura. Su personaje aporta el toque de autoridad, misterio y tensión moral que eleva el tono de la serie. Su interpretación, sobria pero cargada de matices, ha sido aplaudida por la crítica y el público por igual.

El inocente Netflix 1

José Coronado y Mario Casas, una dupla explosiva

Cuando se anunció que Mario Casas y José Coronado arrasarían en Netflix con esta nueva ficción, las expectativas fueron altas, pero el resultado superó todas las predicciones. Ambos actores ya habían trabajado juntos en Contratiempo, otro thriller exitoso, y su química en pantalla vuelve a demostrar que forman una de las duplas más sólidas del audiovisual español.

Casas aporta la energía de un protagonista atormentado, mientras que Coronado encarna el peso de la experiencia y el control emocional. Juntos logran una sinergia que convierte cada escena en una batalla de voluntades y sospechas. Los silencios, las miradas y los pequeños gestos construyen una tensión constante que hace imposible apartar la vista.

El inocente Miniserie 1.jpg

La historia detrás de El inocente

La serie está basada en el libro de Harlan Coben, autor que ya ha colaborado con Netflix en otras producciones como Safe o The Stranger. En esta ocasión, la historia fue adaptada al contexto español por el creador Oriol Paulo, quien también dirigió títulos como Durante la tormenta y Contratiempo. Su estilo visual, con atmósferas densas y narrativas fragmentadas, es perfecto para una trama donde nada es lo que parece.

El resultado fue una serie de ocho capítulos intensos, donde cada episodio revela una capa nueva de misterio. La estructura no lineal y las múltiples perspectivas narrativas obligan al espectador a armar el rompecabezas poco a poco, lo que incrementa el suspenso y mantiene el interés hasta el final.

El inocente Netflix 1

El elenco de El inocente, la miniserie

Mario Casas

Alexandra Jiménez

Aura Garrido

José Coronado

Juana Acosta

Susi Sánchez

Ana Wagener

Gonzalo de Castro

Martina Gusmán

Xavi Sáez

El inocente Netflix 2

Por qué ver El inocente en Netflix

Más allá del thriller, El inocente explora temas profundos como la culpa, la justicia y la posibilidad de redención. Cada personaje carga con su propio pasado, y la serie plantea una pregunta que resuena en cada episodio: ¿hasta qué punto puede alguien cambiar realmente?

Es en ese dilema donde Mario Casas y José Coronado arrasan en Netflix, mostrando dos caras opuestas del mismo conflicto moral. Uno busca redimirse, el otro intenta hacer justicia. Ambos se enfrentan a un sistema que parece manipularlos desde las sombras.

Tráiler de El inocente en Netflix