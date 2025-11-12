Furor en Netflix por una nueva serie corta de 7 episodios que está inspirada en hechos reales. (Foto: Archivo)
La nuevaserie italiana de Netflix, Sra. Playmen, llegó al catálogo de la plataforma y, desde su estreno, no ha dejado indiferente a nadie. Inspirada en hechos reales, la producción retrata la vida de Adelina Tattilo, una mujer que rompió las reglas de la sociedad italiana al frente de una revista erótica que se convirtió en símbolo de libertad femenina y controversia cultural.
Ambientada en la Roma de los años setenta, la ficción muestra un mundo conservador y católico que empieza a tambalearse ante los nuevos discursos sobre sexualidad, poder y género. Tattilo, interpretada por Carolina Crescentini, se enfrenta al machismo de la época y a los prejuicios de una sociedad que no estaba lista para aceptar que una mujer liderara un imperio editorial que hablaba abiertamente de deseo y emancipación.
Cuál es la historia real de Sra. Playmen
Adelina Tattilo no fue un personaje inventado. Existió, y su historia se convirtió en una pieza clave del cambio cultural italiano. Nacida en 1938, Tattilo fundó la revistaPlaymen en 1967, inspirada en el fenómeno estadounidense Playboy, pero con un enfoque diferente: el cuerpo femenino como símbolo de poder, no de sumisión.
La serie italiana de Netflix no solo rescata su legado periodístico, sino también su lucha personal. Tras la traición de su esposo, Saro Balsamo (interpretado por Francesco Colella), Adelina se ve obligada a tomar las riendas de la publicación, enfrentando deudas, juicios morales y la amenaza constante de la censura.
En una Italia dominada por la moral católica y las estructuras patriarcales, su figura se transformó en una paradoja: una mujer profundamente creyente que, sin embargo, desafiaba los límites del decoro impuesto por la Iglesia y el Estado.
Cuántos capítulos tiene la nueva serie de Netflix
La primera temporada de Sra. Playmen cuenta con siete episodios, producidos por Aurora TV. Cada capítulo se centra en un momento clave de la vida de Adelina Tattilo: el colapso de su matrimonio, el nacimiento de la revista, los juicios por obscenidad, los enfrentamientos con la Iglesia y la evolución de Playmen como fenómeno cultural.
A medida que avanza la trama, el espectador descubre que detrás de cada escándalo hay una declaración política. Tattilo convierte su publicación en un manifiesto visual contra la represión y la desigualdad. Las fotografías, cuidadosamente seleccionadas, se combinan con artículos sobre literatura, cine, derechos civiles y arte contemporáneo.
Netflix apuesta así por un retrato complejo y valiente, que evita caer en el sensacionalismo y prioriza la construcción de una figura femenina adelantada a su tiempo.
Más allá del erotismo: la revolución cultural
La serie subraya un punto clave: el erotismo fue solo una herramienta. Lo que realmente impulsó a Tattilo fue la necesidad de crear un espacio donde las mujeres pudieran hablar y ser escuchadas.
Playmen no fue solo una revista, fue un movimiento. Bajo su dirección, artistas, escritores y fotógrafos encontraron un refugio para experimentar y desafiar las normas. Desde sus páginas se promovieron debates sobre el derecho al placer, la educación sexual y la igualdad.
Cómo y por qué ver Sra. Playmen en Netflix
La serie italiana de Netflix está disponible desde el 12 de noviembre de 2025 exclusivamente en la plataforma de streaming. Los siete episodios pueden verse con doblaje o subtítulos en español, inglés y otros idiomas europeos.
Para acceder, basta con una suscripción activa a Netflix. El título ya cuenta con subtítulos adaptados para audiencias con discapacidad auditiva y una clasificación para mayores de 18 años por contenido sexual y temáticas adultas.