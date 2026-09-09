De qué murió Chiche Gelblung a los 82 años

A la problemática cardíaca se sumaba una insuficiencia renal que también había afectado seriamente su estado general. Debido a esta condición, el periodista debía realizarse diálisis, un tratamiento constante que daba cuenta del importante deterioro que estaba atravesando su organismo.

Pero hubo además otra complicación que en su momento encendió las alarmas: Chiche sufrió una trombosis en uno de sus tobillos. El episodio fue lo suficientemente grave como para provocar su internación en terapia intensiva y sumar una nueva dificultad a un cuadro de salud que ya era especialmente delicado.

Durante los meses siguientes, su estado continuó atravesando distintos momentos complicados. A las afecciones que ya padecía se agregaron infecciones, descompensaciones y también un accidente doméstico, situaciones que impactaron negativamente en su estado físico y profundizaron su fragilidad.

Así, la muerte de Chiche Gelblung llegó después de una prolongada lucha contra múltiples complicaciones médicas. Los problemas cardíacos, renales y vasculares, junto con los distintos episodios que se fueron presentando, terminaron configurando un cuadro irreversible.

Así, a los 82 años, el periodista dejó atrás una extensa trayectoria marcada por el profesionalismo y una intensa vida ligada al periodismo. Su partida pone el punto final a una etapa atravesada por los medios, pero también a los últimos meses de una dura batalla contra un deterioro de salud que, poco a poco, fue debilitando su organismo.

Cuál fue la eterna pelea de Chiche Gelblung con Mirtha Legrand

La muerte de Chiche Gelblung, quien falleció este miércoles a los 82 años luego de atravesar varias internaciones en los últimos meses, volvió a poner el foco sobre algunos de los momentos más recordados de su extensa trayectoria. Entre ellos aparece su histórica rivalidad con Mirtha Legrand, una disputa que se extendió durante décadas y que tuvo varios capítulos públicos.

El periodista permanecía internado en el sanatorio Los Arcos, luego de haber sido trasladado desde el Mater Dei, donde también se encontraba internada por esos días la reconocida conductora.

El enfrentamiento entre ambos comenzó a principios de los años 80 y tuvo como punto de partida una fotografía publicada por la Revista Gente en 1981, cuando Chiche era su director. En la imagen podía verse a Mirtha Legrand tomando sol junto a su esposo, Daniel Tinayre, en una playa de Mar del Plata. La publicación provocó el enojo de la diva y generó un marcado distanciamiento entre ambos.

Años más tarde, durante la década del 90, la tensión volvió a crecer cuando Chiche mostró en su programa Memoria, por Canal 9, un video de Mirtha durante una grabación de Almorzando con Mirtha Legrand, donde se la escuchaba pronunciar su recordada frase: “¡carajo, mierda!”. Desde entonces, ambos intercambiaron varias declaraciones picantes desde sus respectivos espacios televisivos.

Sin embargo, el tiempo terminó acercándolos. El primer reencuentro público ocurrió en los Premios Martín Fierro de junio de 2005. Allí, Mirtha le entregó un premio y lanzó: “Las vueltas de la vida: al que siempre habló mal de mí le tengo que entregar un premio”. Chiche, en cambio, respondió: “Nunca tuve nada contra usted, señora”.

En 2006 llegó otro momento clave: Chiche Gelblung fue el único invitado a la mesa de Mirtha Legrand, 25 años después de aquella fotografía que había desatado la histórica pelea. Ese encuentro marcó el regreso televisivo entre ambos y luego se repitieron varias apariciones del periodista en el clásico programa de la diva.