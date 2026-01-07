Gauchito Gil: por qué se lo celebra el 8 de enero, su cruenta muerte y el motivo por el que la Iglesia no lo reconoce

Durante un tiempo logró mantenerse oculto gracias a la protección de la peonada correntina. Sin embargo fue capturado mientras dormía una siesta, luego de una noche de festejos en el marco de las celebraciones por San Baltazar. En ese operativo, sus dos acompañantes fueron abatidos, pero a Gil no lograron herirlo. La creencia popular sostiene que el Gauchito, devoto de San La Muerte, llevaba un amuleto que habría impedido que las balas lo alcanzaran en el momento de su arresto.

La muerte que dio origen al mito

estatua-sola

Las versiones sobre su muerte coinciden en que ocurrió un 8 de enero de 1874, aunque otras indican que fue en 1878. Según la historia, las fuerzas que lo custodiaban resolvieron trasladarlo a Goya para ser juzgado. Pero, a unos 8 kilómetros de Mercedes, el plan cambió. Lo colgaron boca abajo de un árbol y ninguno de los soldados presentes, muchos de origen humilde y conocedores de su historia, se animó a ejecutarlo.

Finalmente lo hizo el coronel Velázquez, cumpliendo órdenes de un superior. Lo degolló. La leyenda sostiene que su sangre cayó en abundancia y fue absorbida por la tierra. Antes de morir, se le atribuye una frase que marcaría el inicio de su devoción: “Con la sangre de un inocente se curará a otro inocente”.

Luego de entregar la cabeza de Gil a las autoridades, el coronel regresó a su casa y encontró a su hijo gravemente enfermo.

Desesperado, el hombre recordó las palabras del gaucho, volvió al lugar donde había sido enterrado el cuerpo y tomó tierra aún húmeda por la sangre, con la que ungió a su hijo, que se curó. A partir de ese hecho, el propio ejecutor se convirtió en uno de sus primeros devotos.

Cada 8 de enero, miles de personas participan de esta manifestación de fe popular. Se dejan ofrendas, cintas rojas, promesas y agradecimientos. Altares con su imagen se multiplican a la vera de rutas, en barrios y en hogares de todo el país. Para muchos fieles, el Gauchito Gil es el “santo de los pobres”, una figura a la que se le pide protección, salud y justicia.

Por qué la Iglesia Católica no lo reconoce como santo

A pesar de la masividad de su culto, la Iglesia Católica no reconoce oficialmente al Gauchito Gil como santo. Uno de los principales motivos es la ausencia de un proceso formal de canonización, que requiere documentación histórica precisa, pruebas verificables y la acreditación de virtudes heroicas vividas conforme al Evangelio.

A esta falta de respaldo institucional se suman aspectos vinculados a su devoción popular. La veneración a San La Muerte, una figura ajena y contraria a la doctrina católica, es uno de los puntos que genera mayor distancia con la Iglesia. También influyen las ofrendas frecuentes de alcohol, cigarrillos y otros rituales que no forman parte de la liturgia cristiana.

Desde la mirada eclesiástica, estos elementos no solo se alejan del modelo de santidad católica, sino que refuerzan la idea de que se trata de una expresión de religiosidad popular autónoma, construida desde la fe del pueblo y no desde la estructura institucional de la Iglesia.

Si bien existieron gestos de acercamiento, como visitas de sacerdotes y obispos al lugar de veneración, el Gauchito Gil no integra el calendario litúrgico ni es reconocido oficialmente como intercesor ante Dios