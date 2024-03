Gran Hermano: Furia mandó al frente a Rosina a y Zoé y contó lo que hicieron

Pero la casa sigue moviéndose y también con el ingreso de nuevos jugadores, se hicieron nuevas parejas como Nicolás y Florencia. Pero a los viejos jugadores, “los originals”, están molestos y así fue como Rosina y Zoé se metieron y quedaron expuestas por Furia.

“No sabés lo que hizo Rosina y Zoé”, le dice Furia a Virginia mientras tomaban sol en el jardín. “Viste que yo me había llevado a Mauro a nuestro cuarto, porque estaban jugando ping-pingo- y él quería hablar. Estaban vos y Manzana, no es que íbamos a hacer algo”, siguió mientras Gran Hermano subió la música y Furia aseguró que lo hizo para “que no hable más de ellas”.

“Pasamos un tiempo ahí, ustedes se levantan y se van. Pasan 15 minutos y llegan Rosina y Zoe. ´Che Juli, ¿van a dormir acá?´ Si quieren vamos para el otro lado, ´si vayan para el otro lado que no hay nadie´”, le respondieron.

Fueron a la habitaciones: “Cuando entramos estaban Joel y Paloma hablando como dos enamorados”.

“¿Me estás jodiendo?”, le replicaron a la pelada que afirmó todo.