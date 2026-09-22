Grietas en las paredes: cuál es el error más común al taparlas y qué hacer para repararlas

Es común que con el paso del tiempo aparezcan grietas en las paredes del hogar. Frente a esta situación, una de las primeras opciones que suele venir a la mente es cubrirlas con enduido para dejar la superficie nuevamente pareja.
Las grietas en las paredes son un problema frecuente en el hogar. Un arquitecto explica por qué algunas reparaciones no duran y qué aspectos conviene tener en cuenta.
El enduido no es recomendable para reparar grietas que presentan movimiento en las paredes.
Es común que con el paso del tiempo aparezcan grietas en las paredes del hogar. Frente a esta situación, una de las primeras opciones que suele venir a la mente es cubrirlas con enduido para dejar la superficie nuevamente pareja.
Sin embargo, aunque el resultado pueda verse bien en un primer momento, la marca puede volver a aparecer después de unos meses. El motivo, según explica el arquitecto Marcelo Seia, está en las características del material utilizado: el enduido es rígido y no tiene la flexibilidad necesaria para acompañar los movimientos que se producen en la pared.
Aunque una hendidura parezca inmóvil, presenta constantes movimientos estructurales. Se abre con el calor y se cierra con el frío, por lo que el material colocado sobre ella debe poder acompañar esas variaciones.
El enduido no tiene la capacidad de flexibilizarse ni de ceder frente a estas tensiones. Cada vez que la superficie se mueve, termina partiéndose y la marca vuelve a hacerse visible.
Por este motivo, Marcelo Seia aclara que el enduido sirve únicamente para emparejar superficies, no para sellar grietas.
Para resolver las grietas que presentan movimiento, la alternativa adecuada es utilizar un sellador elástico, de los que habitualmente vienen en formato de cartucho.
Su principal ventaja es que puede estirarse y contraerse en sintonía con las variaciones térmicas y estructurales, sin llegar a romperse. De esta manera, acompaña los movimientos del soporte en lugar de quebrarse.
Para asegurar que la reparación sea adecuada y que el producto adhiera correctamente, el arquitecto recomienda seguir tres pasos clave.
Agrandar ligeramente la hendidura: si es angosta, se debe ensanchar un poco antes de aplicar el producto. Esto permite que el sellador tenga el cuerpo suficiente para trabajar y resistir mejor las tracciones del soporte.
Limpiar en profundidad: antes de colocar el producto, es necesario remover minuciosamente todo el polvo que haya quedado en el interior.
Aplicar una imprimación cuando corresponda: si las especificaciones del producto lo indican o la superficie sobre la que se trabaja es altamente absorbente, se debe colocar una imprimación antes del sellado. Esto permite mejorar sensiblemente la adherencia del sellador.
De esta manera, cuando una grieta presenta movimiento, no alcanza con cubrirla con un material rígido. La reparación requiere un producto que pueda acompañar las variaciones del soporte y una correcta preparación de la superficie.