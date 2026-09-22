Grietas en las paredes: cuál es el error más común al taparlas y qué hacer para repararlas

Por este motivo, Marcelo Seia aclara que el enduido sirve únicamente para emparejar superficies, no para sellar grietas.

El sellador elástico para reparar las paredes

Para resolver las grietas que presentan movimiento, la alternativa adecuada es utilizar un sellador elástico, de los que habitualmente vienen en formato de cartucho.

Su principal ventaja es que puede estirarse y contraerse en sintonía con las variaciones térmicas y estructurales, sin llegar a romperse. De esta manera, acompaña los movimientos del soporte en lugar de quebrarse.

Cómo aplicar el sellador elástico correctamente

Para asegurar que la reparación sea adecuada y que el producto adhiera correctamente, el arquitecto recomienda seguir tres pasos clave.

Agrandar ligeramente la hendidura: si es angosta, se debe ensanchar un poco antes de aplicar el producto. Esto permite que el sellador tenga el cuerpo suficiente para trabajar y resistir mejor las tracciones del soporte.

Limpiar en profundidad: antes de colocar el producto, es necesario remover minuciosamente todo el polvo que haya quedado en el interior.

Aplicar una imprimación cuando corresponda: si las especificaciones del producto lo indican o la superficie sobre la que se trabaja es altamente absorbente, se debe colocar una imprimación antes del sellado. Esto permite mejorar sensiblemente la adherencia del sellador.

De esta manera, cuando una grieta presenta movimiento, no alcanza con cubrirla con un material rígido. La reparación requiere un producto que pueda acompañar las variaciones del soporte y una correcta preparación de la superficie.