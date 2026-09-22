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Ataque a una escuela

Impactante video: un estudiante disparó con una escopeta contra sus compañeros y profesores

Tiene 15 años. Se presentó en su escuela, pero esta vez con una pesada carga. Llevó un fusil que utilizó para disparar. Luego del ataque, se fue del lugar a pie, pero pudo ser capturado por la Policía.

Un joven de 15 años disparó contra sus compañeros. (Foto: Gentileza TC3)

Un joven de 15 años disparó contra sus compañeros. (Foto: Gentileza TC3)

Un día normal de clases terminó en una tragedia, con un saldo grave, aunque afortunadamente sin muertos. Un estudiante abrió fuego este martes frente a una escuela secundaria de la localidad de Turgutlu, en la provincia de Manisa, en el oeste de Turquía. El ataque ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, cuando alumnos se dirigían al establecimiento, y provocó al menos 11 heridos, dos de ellos en estado grave. La cifra inicial había sido de cinco y luego fue elevada por las autoridades.

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El episodio se produjo en las inmediaciones de la Escuela Secundaria Técnica y Vocacional nci Üzmez. Según las primeras investigaciones, el presunto atacante es un alumno de 15 años, que habría utilizado una escopeta de caza que tomó de la casa de su abuelo. El joven disparó contra otros estudiantes y luego escapó a pie, pero fue detenido poco después por la Policía.

El adolescente de 15 años, escopeta en mano, captado por las cámaras de los alrededores de su escuela. (Foto: Captura de TV)

El adolescente de 15 años, escopeta en mano, captado por las cámaras de los alrededores de su escuela. (Foto: Captura de TV)

El motivo del ataque todavía no fue establecido. El ministro de Justicia turco, Akn Gürlek, confirmó que se abrió una investigación y señaló que también se analizará una posible situación de acoso escolar sufrida por el adolescente. Los padres del presunto agresor y su abuelo, propietario del arma utilizada, fueron detenidos en el marco de la investigación para determinar eventuales responsabilidades por el acceso al arma.

El tiroteo ocurre después de otros dos ataques en escuelas turcas durante abril, que dejaron muertos y heridos y llevaron al Gobierno a reforzar las medidas de seguridad en los establecimientos educativos.

El adolescente de 15 años, escopeta en mano, captado por las cámaras de los alrededores de su escuela. (Foto: Captura de TV)

El adolescente de 15 años, escopeta en mano, captado por las cámaras de los alrededores de su escuela. (Foto: Captura de TV)

Otro ataque en una escuela en Turquía

En los últimos años, este tipo de ataque - en su mayoría adolescentes que disparan contra compañeros y profesores de su escuela - sin un antecedente que pusiera en guardia a las autoridades. En este caso, el joven, identificado solo como H.O. comenzó a disparar de manera indiscriminada ya en las inmediaciones del colegio. Por el momento, las autoridades no determinaron el motivo del tiroteo. Pero los comentarios, recogidos en estas pocas horas por la policía, dan cuenta de posibles casos de acoso escolar que el adolescente habría sufrido dentro de la institución.

La investigaci&oacute;n inicial apunta a posibles casos de Bullying como la causante del ataque del adolescente turco. (Foto: A24.com)

La investigación inicial apunta a posibles casos de Bullying como la causante del ataque del adolescente turco. (Foto: A24.com)

En el marco de la investigación también fueron detenidos los padres del sospechoso y su abuelo, el propietario del arma utilizada. Las autoridades buscan establecer cómo el adolescente pudo acceder a la escopeta y si existieron responsabilidades relacionadas con su almacenamiento. Pero las cámaras de la zona cercana al establecimiento lo muestran caminando con el arma en mano, sin que nadie reaccionara, ni avisara a la policía.

El ataque generó escenas de tensión frente al colegio, donde padres de los alumnos se concentraron después de conocer lo ocurrido. Según medios locales, se produjeron enfrentamientos entre algunos familiares que querían saber sobre sus hijos y efectivos policiales que impedían el ingreso al establecimiento.

En pocas palabras

  • Alumno de 15 años: Fue detenido tras disparar con una escopeta en una escuela turca.
  • Al menos 11 heridos: Dos de ellos graves, dejó el tiroteo en la provincia de Manisa.
  • Investigación en curso: Se analiza el posible acoso escolar y la tenencia irresponsable del arma.
Resumen generado por Thinkindot AI
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