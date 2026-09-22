Impactante video: un estudiante disparó con una escopeta contra sus compañeros y profesores

El adolescente de 15 años, escopeta en mano, captado por las cámaras de los alrededores de su escuela. (Foto: Captura de TV)

Otro ataque en una escuela en Turquía

En los últimos años, este tipo de ataque - en su mayoría adolescentes que disparan contra compañeros y profesores de su escuela - sin un antecedente que pusiera en guardia a las autoridades. En este caso, el joven, identificado solo como H.O. comenzó a disparar de manera indiscriminada ya en las inmediaciones del colegio. Por el momento, las autoridades no determinaron el motivo del tiroteo. Pero los comentarios, recogidos en estas pocas horas por la policía, dan cuenta de posibles casos de acoso escolar que el adolescente habría sufrido dentro de la institución.

La investigación inicial apunta a posibles casos de Bullying como la causante del ataque del adolescente turco. (Foto: A24.com)

En el marco de la investigación también fueron detenidos los padres del sospechoso y su abuelo, el propietario del arma utilizada. Las autoridades buscan establecer cómo el adolescente pudo acceder a la escopeta y si existieron responsabilidades relacionadas con su almacenamiento. Pero las cámaras de la zona cercana al establecimiento lo muestran caminando con el arma en mano, sin que nadie reaccionara, ni avisara a la policía.

El ataque generó escenas de tensión frente al colegio, donde padres de los alumnos se concentraron después de conocer lo ocurrido. Según medios locales, se produjeron enfrentamientos entre algunos familiares que querían saber sobre sus hijos y efectivos policiales que impedían el ingreso al establecimiento.